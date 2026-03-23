맥심 모카골드 출시 37주년…1초당 170개 팔린 국민커피

동서식품 맥심모카골드 누적 판매 53억개

국내 커피믹스 시장 점유율 1위

국민 커피 '맥심 모카골드'가 출시 37주년을 맞았다. 1989년 출시 이후 지속적인 사랑을 받아 온 맥심 모카골드는 국내 커피믹스 시장의 대표 제품이다. 최근 1년간 누적 판매량은 스틱 기준 총 53억개로, 1초에 약 170여개가 팔린 셈이다.

1976년 세계 최초로 커피믹스를 선보인 동서식품은 1989년 풍부한 향과 부드러운 맛의 '맥심 모카골드'를 개발해냈다. 맥심 모카골드는 국내 커피믹스 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있다. 동서식품은 엄선한 커피 원두를 선별한 이후, 장기간의 소비자 조사를 통해 도출한 최적의 비율로 배합해 언제 어디서나 누가 만들어도 맛있는 커피를 만들고 있다. 지난해 2월에는 당류 섭취를 줄이려는 '제로 트렌드'를 반영해 설탕을 넣지 않아도 단맛을 즐길 수 있는 신제품 커피믹스 '맥심 모카골드 제로슈거 커피믹스'를 선보였다.

맥심 모카골드는 업계 선두 자리에 안주하지 않고 변화하는 고객의 입맛과 눈높이에 맞춰 변화를 지속하고 있다. 제품의 전반적인 품질을 업그레이드하는 맥심 리스테이지를 주기적으로 진행, 전 직원이 각자의 담당 분야에서 아이디어를 내고 그에 따라 맥심 전 브랜드 제품의 맛과 향, 디자인을 업그레이드한다. 그동안 맥심 리스테이지를 통해 신제품을 출시하고 향회수기술(SAR), 향회수공법 등 동서식품만이 기술과 공법이 탄생했다.

동서식품은 2015년부터 부산, 전주 등 전국 주요 도시를 순회하며 선보이는 '모카골드 팝업 카페'를 열고 맥심 모카골드에 익숙한 세대부터 젊은 층까지 누구나 맥심 모카골드를 자연스럽게 맛보고 체험하는 기회도 마련하고 있다.

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동서식품 관계자는 "동서식품은 커피의 맛과 향에 집중해 다양한 제품을 지속해서 선보이는 한편, 소비자들과 더욱 가까이 소통하기 위한 다양한 마케팅 활동을 활발히 전개할 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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