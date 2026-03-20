티빙 구독자 판매망, 금융 플랫폼으로 확대

계정 연동해 바로 시청

티빙이 구독자 판매망을 금융 플랫폼으로 넓힌다. 롯데카드 애플리케이션 '디지로카'에서 이용권을 결제하고 시청하는 제휴 서비스를 시작한다고 20일 밝혔다.

카드사 앱을 통해 OTT 구독 상품을 제공하는 새로운 제휴 모델이다. 사용자는 디지로카 앱에서 이용권을 구매한 뒤 티빙 계정을 연동해 바로 콘텐츠를 즐길 수 있다. 롯데카드 회원에게는 최대 20% 할인 혜택이 주어진다. 요금제는 광고형 스탠다드, 스탠다드, 프리미엄 등 세 종이다.

티빙은 출시를 기념해 오는 9월까지 첫 달에 한해 광고형 스탠다드 요금제를 100원에 제공하는 판촉 행사를 진행한다. 신규 가입자를 유치하고, 다음 달 공개하는 오리지널 '유미의 세포들' 시즌 3과 '2026 KBO 리그' 등 핵심 콘텐츠 시청을 유도한다.

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관계자는 "금융 플랫폼과 결합해 시청자의 구독 편의성을 높였다"며 "다양한 제휴를 통해 일상 속 이용자의 접점을 지속해서 늘려가겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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