비상계엄 사태 이후 헌법 교육 강화

경찰청이 전 직원을 대상으로 '헌법 교육'에 나섰다.

경찰청은 20일 서울 서대문구 경찰청 참수리홀에서 지휘부와 소속 전 직원이 참석한 가운데 헌법 가치 내재화 교육을 실시했다고 밝혔다. 이번 교육은 중점 추진 과제인 '헌법ㆍ인권 수호 가치 강화' 일환으로, 모든 경찰 활동의 목적이 헌법 질서 수호에 있다는 것을 재확인하기 위해 마련됐다는 설명이다. 경찰은 비상계엄 사태 이후 경찰관 대상 헌법 교육을 강화해왔다.

이날 교육은 '경찰은 제복 입은 헌법의 수호자'를 주제로 진행됐다.

한국헌법학회 상임이사인 공진성 한국외대 법학전문대학원 교수가 실제 현장 사례를 바탕으로 헌법적 책임과 경찰권의 헌법적 원천, 나아가 헌법적 리더십에 대해 강의했다.

경찰청은 이날 본청 교육을 시작으로 헌법교육을 본격화할 방침이다. 전국 모든 경찰관서를 대상으로 순차적인 헌법 교육이 진행된다. 특히 교육의 전문성을 높이기 위해 한국헌법학회 추천을 받은 헌법학자, 헌법 교수, 변호사 등 외부 전문가를 강사진으로 참여시킬 계획이다.

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유재성 경찰청장 직무대행은 "경찰의 모든 권한은 국민으로부터 나오며 그 권한은 헌법 테두리 안에서 국민의 기본권을 지키는 데 사용돼야 한다"며 "모든 경찰관의 헌법 감수성을 높이고 헌법 정신에 기반한 경찰 활동을 체질화해 국민에게 신뢰받는 경찰로 거듭나겠다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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