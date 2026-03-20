하나금융 가족의 자녀 김윤지 선수 초청, 사인회 개최

함영주 "김윤지 선수의 도전, 국민 모두에게 큰 감동과 희망"

하나금융그룹은 '2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽' 최우수선수(MVP)로 선정된 김윤지 선수를 초청해 격려금을 전달하고 임직원과 함께하는 사인회 행사를 개최했다고 20일 밝혔다.

함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)이 19일 하나금융 명동 사옥에 '2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽' MVP로 선정된 김윤지 선수를 초청해 격려금을 전달하고 기념촬영을 하고 있다. 하나금융 제공 AD 원본보기 아이콘

전날 하나금융 명동 사옥에서 열린 이번 행사는 대한민국 장애인 스포츠의 새로운 역사를 쓴 김윤지 선수의 성과를 축하하고, 앞으로의 활약을 응원하기 위해 마련됐다.

하나카드 소속 직원의 자녀이기도 한 김 선수는 이번 밀라노·코르티나 동계패럴림픽에서 ▲바이애슬론 여자 스프린트 12.5㎞ 좌식 금메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌스타트 좌식 금메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 은메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌스타트 좌식 은메달 ▲바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 은메달 등 총 5개 메달을 획득해 MVP에 선정됐다.

김 선수는 "많은 응원과 관심 덕분에 어려운 상황에서도 끝까지 최선을 다할 수 있었다"며 "하나금융 가족의 일원으로 더욱 자랑스러운 모습을 보여드릴 수 있도록 앞으로도 최선을 다할 것"이라고 소회를 전했다. 이날 행사에 참석한 함영주 하나금융 회장은 격려사를 통해 "김 선수의 도전과 투혼은 국민 모두에게 큰 감동과 희망"이라며 "앞으로도 선수들이 더 나은 환경 속에서 꿈을 이어갈 수 있도록 진정성 있는 지원을 계속해 나갈 방침"이라고 강조했다.

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한편 하나금융은 2018년부터 장애인 스포츠 지원을 본격화하며 대한장애인체육회를 비롯한 관련 기관을 지속해서 후원하고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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