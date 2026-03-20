교육청·부산시·대학 협력, 지역 맞춤형 교육·돌봄 모델 추진

부산시교육청이 유아 공교육의 질을 높이기 위해 지역 협력체계 강화에 나섰다. 교육청은 부산시, 부산경상대학교와 함께 추진 중인 '지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원사업'의 실행력을 높이기 위해 실무협의회와 사업설명회를 잇달아 개최했다고 전했다.

'지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원사업'은 지역 특색을 반영한 유치원 교육과정 운영과 양질의 방과후·돌봄 제공을 통해 '아이 키우고 교육하기 좋은 부산'을 만들기 위한 사업으로, 2024년부터 지역 교육공동체가 협력해 추진해 오고 있다.

교육청은 지난 19일 오전 부산경상대학교에서 3개 기관 관계자가 참여하는 실무협의회를 열고, 그동안 구축해 온 협력체계를 더욱 공고히 하는 한편 지역 맞춤형 유아 공교육 강화 방안을 논의했다. 특히 특색 있는 교육 프로그램 운영과 현장 확산 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

이어 같은 날 오후에는 부산진구 교육연구정보원에서 유치원 담당자를 대상으로 사업설명회를 열고 'BTS(Busan Theme System) 부산테마형 교육과정'과 'HuG(Human-diGital) 방과후과정(돌봄)' 운영 방향을 공유했다.

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'BTS 부산테마형 교육과정'은 공모를 통해 선정된 공립유치원 5곳에서 운영 중으로, 지역성과 유치원 고유 특색을 반영한 교육 모델을 구축하는 데 초점을 맞추고 있다. 'HuG 방과후과정'은 어린이집과 연계가 가능한 사립유치원 10곳에서 운영되며, 유아의 정서 안정과 미래 역량을 함께 키우는 맞춤형 돌봄 체계 구축을 목표로 한다.

김석준 교육감은 "이번 협의회와 설명회는 현장의 이해도를 높이고 사업 실행력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "유아의 성장과 보호자의 신뢰를 높일 수 있는 부산형 유아교육 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

부산교육청이 부산시, 부산경상대학교와 함께 추진 중인 '지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원사업'의 실행력 제고를 위해 실무협의를 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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