日 '감성 채널' 뚫었다…LG생건, 프레시안 승부수

코스메키친 입점 직후 1위

비건·지속가능 콘셉트로 현지 공략

오프라인 확대·신제품 출시까지

일본 프리미엄 시장 공략 본격화

LG생활건강 LG생활건강 close 증권정보 051900 KOSPI 현재가 248,500 전일대비 7,000 등락률 -2.74% 거래량 16,402 전일가 255,500 2026.03.23 10:55 기준 관련기사 LG생활건강, LG트윈스 2연패 기원 180세트 선물 전달 [오늘의신상]전통 공예와 만난 럭셔리 스킨케어 "일본에서도 통했다"…'프레시안' 코스메키친 입점 후 치크 1위 전 종목 시세 보기 의 비건 메이크업 브랜드 '프레시안'이 일본 프리미엄 뷰티 시장 공략에 속도를 내고 있다. 일본 대표 내추럴·오가닉 편집숍인 코스메키친에 온·오프라인 동시 입점하며 현지 유통망을 확대했다.

코스메키친은 친환경 원료와 지속가능성을 강조한 제품을 중심으로 선별해 선보이는 하이엔드 뷰티 채널이다. 환경과 건강을 중시하는 소비자층이 주요 고객으로, 일본 내에서 영향력이 높은 플랫폼으로 평가된다. 프레시안은 이러한 채널 특성과 브랜드의 비건 콘셉트가 맞아떨어지며 입점 초기부터 빠르게 성과를 내고 있다.

프레시안은 전 제품에 비건 인증을 적용하고, 사탕수수 유래 바이오 PET 용기와 옥수수 전분 퍼프를 사용하는 등 친환경 요소를 강화한 브랜드다. 이 같은 '지속가능 뷰티' 전략이 일본 소비자들에게 긍정적으로 받아들여졌다는 분석이다.

대표 제품인 '에그라이크 크림 블러쉬'는 입점 직후 온라인몰 치크 부문 판매 1위에 오르며 존재감을 드러냈다. 플라워 추출 성분을 활용한 '세럼 립 틴트' 역시 호응을 얻으며 추가 입점이 이어졌다.

유통 채널도 확대되고 있다. 프레시안은 최근 라이프스타일 편집매장 비오플 바이 코스메키친에도 입점하며 판매 접점을 넓혔다. 동시에 '에그라이크 쿠션 미니'를 일본 시장에 새롭게 선보였다. 해당 제품은 수분 에센스 비중을 높인 비건 쿠션으로, 휴대성을 강화한 소형 패키지가 특징이다.

프레시안은 향후 일본 내 온·오프라인 채널에서 제품 라인업을 확장하며 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다.

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프레시안 관계자는 "코스메키친이 쌓아온 자연주의 철학은프레시안이 추구하는 비건 뷰티의 가치와 깊이 맞닿아 있다"며 "이번런칭을 계기로 일본 현지 소비자에게 프레시안만의 감도와 제품력을 더 가까이서 선보일 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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