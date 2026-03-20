靑 "나프타 수급안정 추가조치 검토…카타르 LNG 문제 없다"

중동發 나프타 수급 차질 우려에

청와대 "수출관리 조치 시행 예정"

청와대는 20일 중동 불안으로 인한 나프타(naphtha·납사) 수급 차질에 대해 "산업 공급망 안정을 위해 필요한 추가 조치의 가능성도 검토 중"이라고 말했다.

청와대 관계자는 이날 "정부는 중동 상황에 따른 나프타 수급 불안에 대응해 업계와 긴밀하게 소통하며 나프타 대체 도입을 지원하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "이미 밝힌 대로 나프타의 해외 유출을 최소화하기 위한 수출관리 조치를 시행할 예정"이라고 설명했다.

또 카타르산 액화천연가스(LNG) 수급과 관련해서 "수입 비중이 올해 14% 수준으로 높지 않고 대체 수입처도 있어서 가스 수급에는 문제가 없다"고 설명했다.

다만 이 관계자는 "불확실성이 커진 만큼 수급, 가격을 면밀히 모니터링하며 대응할 것"이라고 부연했다.

앞서 카타르 국영 에너지기업인 카타르에너지(QE)는 LNG 시설을 피격당해 한국 등과 맺은 장기 공급계약에 최장 5년간 '불가항력' 선언을 할 수 있다고 밝혔다.

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불가항력은 전쟁이나 자연재해 등으로 계약 이행이 어려울 때 책임을 면하기 위해 발동하는 조치다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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