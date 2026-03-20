예술인 1만8000여명에 300만원…23일부터 ‘예술활동준비금’ 신청 접수

문화체육관광부는 한국예술인복지재단과 함께 3월23일부터 4월17일까지 '2026년 예술활동준비금' 지원 신청을 받는다고 20일 밝혔다.

예술활동준비금은 예술 외적인 사유로 예술 활동을 이어가기 어려운 예술인들이 예술활동을 지속할 수 있도록 지원하는 사업이다. 문체부는 올해 1만8000여 명에게 인당 300만원의 예술활동준비금을 지원할 계획이다. 중위소득 120%(1인 가구 기준 307만7086원) 이하, '예술인복지법'상 예술활동증명을 완료한 예술인이 지원 대상이다.

예술활동준비금은 예술활동준비금 시스템을 통해 온라인 또는 우편으로 신청할 수 있다. 제출 서류 등 신청에 필요한 구체적인 사항과 절차는 복지재단 누리집의 사업 공고에서 확인할 수 있다. 특히 올해부터는 현장의 목소리를 반영해 국내에서 거주하는 대한민국 국적의 재외국민 예술인도 일정 요건을 충족하면 사업에 참여할 수 있도록 지원 대상을 확대했다.

지원 대상자는 소득 수준, 기존 선정 이력, 가점 등을 종합해 고득점 순으로 선발한다. 소득이 낮을수록 높은 점수를 부여해 실질적인 지원 효과를 높이고, 기존 선정 횟수에 따라 점수를 차등화해 특정 인원에게 지원이 집중되는 것을 방지했다. 아울러 70세 이상 원로 예술인과 농어촌 거주 예술인에게는 가점을 부여하고, 장애예술인은 우선 선발한다.

선정된 예술인은 정해진 기간 내에 지원금을 예술활동 준비에 사용하고, 그 결과를 담은 활동보고서를 제출해 복지재단의 승인을 받아야 한다. 보고서를 제출하지 않거나 승인을 받지 못할 경우, 향후 복지재단의 다른 사업이나 다음 예술활동준비금 사업 참여가 제한될 수 있다.

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이용신 문체부 예술정책관은 "예술활동준비금은 예술인들이 어려운 환경 속에서도 예술활동의 끈을 놓지 않도록 돕는 안전망"이라며 "문체부는 앞으로도 예술인들이 걱정 없이 예술활동을 이어나가는 데 든든한 뒷받침이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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