부산스타트업, 현장 PoC 통해 혁신 가능성↑

부산 지역 제조업의 디지털 전환이 가속화되는 가운데, 반복적인 문서·사무 업무를 인공지능으로 자동화하는 기술이 새로운 경쟁력으로 주목받고 있다. 이러한 흐름 속에서 팀리부뜨는 제조 현장의 문서 업무를 중심으로 한 AI 자동화 모델을 통해 실질적인 업무 혁신 가능성을 제시하고 있다.

팀리부뜨는 부산창조경제혁신센터가 운영한 '성우하이텍×스타트업 오픈이노베이션 챌린지 2025'를 계기로 자동차 부품 제조기업 성우하이텍과 협업을 진행, 제조업 현장에 적용 가능한 문서 자동화 기술의 실증(PoC)을 수행했다.

국립부경대학교 교원창업기업인 팀리부뜨는 이메일, PDF, 엑셀 등 다양한 형태의 비정형 문서에서 핵심 정보를 추출해 표준화하고, 이를 기반으로 업무 흐름을 자동으로 연결하는 기술을 고도화해왔다. 특히 문서 인식(OCR)과 대규모 언어모델(LLM)을 결합해 사람이 반복적으로 수행하던 입력·정리 작업을 줄이고, 실무자가 보다 중요한 의사결정에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

이번 협업은 약 6개월간 실제 제조 현장을 기반으로 진행됐다. 팀리부뜨는 성우하이텍의 업무 흐름 중 반복적으로 발생하는 문서 처리와 데이터 정리 구간을 분석하고, AI가 이를 자동으로 분류·분석해 필요한 정보를 추출하고 내부 양식에 맞게 정리하도록 시스템을 구축했다. 이를 통해 문서 기반 업무의 처리 속도와 일관성을 높이며 현장 적용 가능성을 확인했다.

앞서 해운·물류 분야에서도 기술력을 입증한 팀리부뜨는 데이터 추출 정확도 98.8%를 기록하며 산업 현장에 적용 가능한 수준의 성능을 확보했다. 특히 복잡한 표와 문장 구조 속에서도 핵심 데이터를 안정적으로 추출하는 '고성능 문서 AI 엔진'과 업무 맥락을 이해해 후속 작업까지 연결하는 AI 에이전트 기반 확장성이 강점으로 꼽힌다.

또 자사 플랫폼 'askyour.trade'를 통해 기업 맞춤형 문서 자동화 서비스를 제공하며, PoC부터 전사 확산까지 단계적으로 도입할 수 있는 구조를 갖춘 점도 경쟁력이다.

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팀리부뜨와 성우하이텍은 이번 실증을 계기로 후속 프로젝트를 추진하며 협력을 이어갈 계획이다.

최성철 대표는 "제조업 디지털 전환의 출발점은 현장의 문서·사무 업무 혁신"이라며 "AI를 통해 반복 업무를 줄이고, 실무자가 더 중요한 판단과 고객 대응에 집중할 수 있도록 돕는 것이 목표"라고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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