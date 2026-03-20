공식 유튜브서 공개

교원 웰스는 20일 브랜드 앰배서더 신애라와 함께한 건강 상담 토크쇼 '신신당부'를 유튜브를 통해 공개한다고 밝혔다.

신신당부는 MC 신애라가 게스트와 함께 시청자의 건강 고민을 상담하고 해결하는 콘텐츠다. 저속 노화 등 건강 관리에 관심이 높아진 40·50세대를 겨냥해 교원 웰스의 웰니스 솔루션을 알리기 위해 기획됐다. 오는 6월까지 2주 간격으로 교원 웰스 공식 유튜브 채널에 업로드된다.

교원 웰스는 20일 브랜드 앰배서더 신애라와 함께한 건강 상담 토크쇼 '신신당부'를 유튜브를 통해 공개한다고 밝혔다. 교원 웰스 AD 원본보기 아이콘

해당 콘텐츠는 식습관, 노화 등 다양한 건강 고민을 다룬다. MC 신애라가 주제별 전문가로 구성된 게스트와 고민에 관해 이야기를 나눈 뒤 이에 따른 웰니스 라이프 해법을 제시한다.

친환경 채소를 직접 재배해 먹는 '웰스팜 식물재배기', 깨끗한 미네랄 물을 제공하는 '슬림원 직수정수기', 쾌적한 공기질을 구현하는 '에어가든 공기청정기' 등 에피소드별로 교원 웰스의 제품을 활용해 일상 속 쉽게 실천할 수 있는 건강한 생활 습관을 제안한다.

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교원 웰스 관계자는 "고객들이 자사의 웰니스 솔루션을 자연스럽게 접할 수 있도록 관련 콘텐츠를 지속 선보일 계획"이라며 "앞으로도 브랜드 앰배서더와 함께 다양한 채널을 통한 고객 소통을 강화하겠다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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