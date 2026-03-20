행안부, 관계기관과 화재 안전 강화안 마련

'인명피해' 최소화 목적… 연기감지기 보급

국토부·기후부 등 관계부처, 행정 지원 속도

스프링클러가 없는 노후 아파트를 대상으로 연기감지기 보급이 확대된다. 최근 서울 은마아파트와 같이 스프링클러가 설치되지 않은 노후 아파트에서의 화재는 인명피해로 직결된다는 판단에서다.

20일 행정안전부 등에 따르면 행안부와 소방청을 비롯한 관계기관은 노후 아파트 화재 안전 강화 방안을 구체적으로 수립하기로 했다. 여기에는 국토교통부와 기후에너지환경부, 주택관리사협회, 한국토지주택공사, 서울주택도시개발공사 등이 참여한다.

지난달 강남구 대치동 은마아파트 화재 당시 현장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

핵심은 '노후 아파트 화재 발생에 따른 인명피해 최소화'다. 우선 행안부와 소방청은 노후아파트 거주자가 화재 상황을 신속하게 인지할 수 있도록 '단독경보형 연기감지기' 보급에 속도를 내기로 했다.

국토부는 아파트가 장기수선충담금을 활용해 감지기를 자율적으로 설치할 수 있게 됨에 따라 지방정부와 함께 현장에서 이행될 수 있게 유도해갈 계획이다. 기후부도 전기적 요인에 의한 화재 예방을 위해 스프링클러 미설치 세대의 전기설비를 안전 점검할 수 있도록 7월까지 관련 법령을 개정하고 내년 1월부터 이를 시행한다.

지방정부에서 추진하는 감지기 보급과 전기재해 예방사업 사례도 공유한다. 화재 초기진압을 위한 '자동확산소화기' 도입 여부, 스프링클러 소급 설치 방안 등이 대상이다. 행안부는 소방청과 함께 이같은 노후아파트 화재 안전관리 강화 방안을 관계기관과 협력해 신속히 추진할 계획이다.

AD

조덕진 행안부 사회재난실장은 "스프링클러가 없는 노후아파트는 초기 대응에 어려움이 있는 만큼 이를 보완할 실질적인 안전장치가 필수적"이라며 "단독경보형 감지기 보급 확대와 같이 현장에서 즉각 작동할 수 있는 방안을 촘촘히 마련해 국민이 안심하고 생활할 수 있는 주거 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>