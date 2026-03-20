홍삼·비타민B·테아닌 등 담아

풀무원 계열 식자재 유통기업 풀무원푸드머스가 한 포로 에너지를 충전하는 영양 간식 '풀스키친 에너젤'을 출시한다고 20일 밝혔다.

신제품은 아이들의 에너지 보충을 위한 간편 영양 간식이다. 스틱형 제품인 이 제품은 한 포에 4년근 국산 홍삼농축액에 비타민 B군 3종(B1, B2, 나이아신)과 테아닌을 담았으며, 열대혼합과일농축액을 더했다.

풀무원푸드머스가 20일 출시한 영양 간식 '풀스키친 에너젤'.(사진제공=풀무원) AD 원본보기 아이콘

패키지 디자인도 아이들이 안전하게 먹을 수 있도록 개봉 시 손 베임 방지를 위해 끝부분을 둥글게 처리했다. 한 포당 20g 스틱형으로 제작해 쉬는 시간이나 점심 식사 이후 등 간편하게 섭취할 수 있다.

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해당 제품은 풀무원 통합 브랜드 쇼핑 플랫폼 '#풀무원(샵풀무원)'에서 구매할 수 있으며, 향후 주요 온라인몰로 판매 채널을 확대할 계획이다. 가격은 1박스(20gX30입)에 2만4900원이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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