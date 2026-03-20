경기 수원시가 11만원을 내면 12식을 제공하는 '누구나 든든한 한끼' 사업을 진행한다.

수원시는 식사 지원이 필요하지만 수원새빛돌봄(누구나) 기준(기준중위소득 150%)을 초과해 자부담으로 서비스를 이용하는 시민들을 위해 10식 비용인 11만원을 내면, 서비스 제공기관의 사회공헌으로 2식을 추가해 총 12식을 제공하는 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

수원새빛돌봄(누구나) 식사지원 사업은 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 시민에게 일반식이나 죽식을 배달해 주는 것이다.

수원시의 수원새빛돌봄 식사지원 '누구나 든든한 한끼' 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

대상은 ▲혼자 거동하기 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 시민 ▲수발할 수 있는 가족 등이 없는 시민 ▲공적 돌봄서비스를 이용하지 않거나 서비스 이용 중 불가피한 공백이 발생한 시민 등이다.

수원시는 '누구나 든든한 한끼' 사업으로 시민들이 안정적으로 서비스를 이용하도록 지원하고, 민간 제공기관의 사회공헌 참여로 사업의 공익성과 효율성을 높일 계획이다.

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수원시 관계자는 "누구나 든든한 한끼는 기존 지원 기준을 넘어선 시민들도 돌봄서비스를 이어갈 수 있도록 보완한 사업"이라며 "시민의 건강한 식생활과 건강 증진에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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