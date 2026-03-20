수원시, 새빛돌봄 식사지원 '누구나 든든한 한끼' 운영
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경기 수원시가 11만원을 내면 12식을 제공하는 '누구나 든든한 한끼' 사업을 진행한다.
수원시는 식사 지원이 필요하지만 수원새빛돌봄(누구나) 기준(기준중위소득 150%)을 초과해 자부담으로 서비스를 이용하는 시민들을 위해 10식 비용인 11만원을 내면, 서비스 제공기관의 사회공헌으로 2식을 추가해 총 12식을 제공하는 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.
수원새빛돌봄(누구나) 식사지원 사업은 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 시민에게 일반식이나 죽식을 배달해 주는 것이다.
수원시의 수원새빛돌봄 식사지원 '누구나 든든한 한끼' 안내 포스터
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대상은 ▲혼자 거동하기 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 시민 ▲수발할 수 있는 가족 등이 없는 시민 ▲공적 돌봄서비스를 이용하지 않거나 서비스 이용 중 불가피한 공백이 발생한 시민 등이다.
수원시는 '누구나 든든한 한끼' 사업으로 시민들이 안정적으로 서비스를 이용하도록 지원하고, 민간 제공기관의 사회공헌 참여로 사업의 공익성과 효율성을 높일 계획이다.
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수원시 관계자는 "누구나 든든한 한끼는 기존 지원 기준을 넘어선 시민들도 돌봄서비스를 이어갈 수 있도록 보완한 사업"이라며 "시민의 건강한 식생활과 건강 증진에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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