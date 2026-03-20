코엑스·아이파크몰 용산·고덕점서 판매

풀무원 풀무원 close 증권정보 017810 KOSPI 현재가 11,730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,970 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 풀무원, '미래사업부문' 출범…주방가전·펫푸드·푸드테크 육성 풀무원, 지난해 영업익 932억…전년비 1.5%↑ "최대 65% 할인"… 풀무원, '2026 설맞이 기획전' 진행 전 종목 시세 보기 푸드 서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처가 식물성 외식 브랜드 '플랜튜드'에서 봄 시즌을 맞아 제철 나물을 활용한 식물성 신메뉴 3종을 출시했다고 20일 밝혔다.

이번에 출시한 메뉴는 ▲봄향기 비빔밥 ▲달래 유산슬 덮밥 ▲봄동까스 등 총 3종이다. 모든 메뉴는 100% 식물성 재료로 구성했다. 봄향기 비빔밥은 봄 냉이와 우엉, 당근, 청포묵, 치자 두부를 함께 비벼 먹는 메뉴다. 달래 유산슬 덮밥은 해산물 기반 중식 요리인 유산슬에서 착안해 백일송이와 목이버섯, 생달래 등 식물성 재료만으로 중식 특유의 풍미를 구현한 메뉴다. 봄동까스 정식은 봄동을 두부튀김 반죽에 입혀 경양식 돈가스 스타일로 튀겨낸 메뉴다.

풀무원푸드앤컬처가 20일 식물성 외식 브랜드 '플랜튜드'에서 봄 시즌을 맞아 내놓은 식물성 신메뉴 3종.(사진제공=풀무원) AD 원본보기 아이콘

이번 신메뉴는 플랜튜드 3개 매장(코엑스점, 아이파크몰 용산점, 고덕점)에서 동시에 만나볼 수 있다.

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플랜튜드는 봄 신메뉴 출시를 기념해 '신메뉴 시식단' 이벤트도 진행한다. 플랜튜드 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 신청할 수 있으며, 선정된 고객에게는 신메뉴 3종 시식 기회가 제공된다. 이벤트 관련 자세한 내용은 플랜튜드 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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