김승룡 소방청장, 직접 긴급 현장점검 나서

적발된 불량 사항, 공연 전까지 시정 완료 관리

소방청이 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 실시한 숙박시설 긴급 소방안전점검 결과 61개소에서 불법 사항이 적발됐다.

20일 소방청은 나흘간 위험도 높은 캡슐·튜브형 숙박시설과 종로구·중구 밀집 숙박 시설 245곳에 대해 특별소방검사를 실시했다고 밝혔다.

김승룡 소방청장이 화재 등 비상시 투숙객이 안전하게 대피할 수 있도록 객실 내 완강기 설치와 유지 관리 상태를 점검하고 있다. 소방청 제공 AD 원본보기 아이콘

전날 오후 3시 기준으로 집계된 중간 결과에 따르면 이 중 61개소에서 불량사항이 적발돼 총 66건의 행정조치를 취했다. 세부적으로는 ▲방화문 도어클로저 탈락 등에 대한 과태료 부과 2건 ▲유도등 점등 불량 등에 대한 시정(조치)명령 45건 ▲옥내소화전 앞 물건 적치에 대한 현지시정 19건 등이다.

화재 예방 및 초기 대응 요령을 지도하는 '안전컨설팅'은 총 2842개소를 대상으로 실시를 완료했다. 외국인도시민박업 2451개소, 한옥체험업 238개소, 호스텔 124개소 등이다.

소방청은 조속히 전체 점검 결과 취합을 마무리하는 한편 이번 점검에서 적발된 불량 사항에 대해서는 공연 전까지 시정이 완료되도록 사후 관리할 방침이다. 또한 공연 당일인 21일에는 주요 행사장과 숙박 밀집 지역에 소방력을 전진 배치한다.

아울러 김승룡 소방청장은 19일 많은 외국인이 머물 것으로 예상되는 한옥체험형 숙박시설과 캡슐형 숙박시설, 복합건축물 내 숙박시설을 차례로 방문해 긴급 현장점검을 실시했다.

김 청장은 비상구 폐쇄 여부, 복도 적치물, 외국인 투숙객을 위한 다국어 피난 안내문 비치 여부 등을 면밀히 확인하며 관계자들에게 철저한 예방수칙 준수를 당부했다.

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김 청장은 "소공동 화재와 같은 안타까운 사고가 되풀이되지 않도록, 눈에 보이지 않는 사각지대까지 철저히 확인하여 '안전한 K-컬쳐'의 위상을 지켜내겠다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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