농업용수 공급서 시민 휴식처로

대왕저수지 수변공원 1단계 개장

산책로·잔디밭 광장 등 조성

2단계 사업 땐 연꽃정원·야외공연장 등 추진

경기 성남시 수정구 상적동 39번지 일대 대왕저수지가 산책로 등이 있는 도심 속 수변공원으로 탈바꿈해 개했다.

성남시 대왕저수지 수변공원 영웅 산책로. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 20일 공원 진입 광장(상적동 129-1번지)에서 신상진 성남시장과 시민 등 150여 명이 참석한 가운데 '대왕저수지 수변공원 1단계 개장식'을 했다.

대왕저수지(22만4258㎡)는 1958년 조성돼 수정구 시흥동, 고등동 지역에 농업용수를 제공해 오던 곳으로, 최근 도시 개발로 농지가 없어지면서 본래 기능을 상실했다.

시는 2009년 대왕저수지 주변을 도시계획시설 공원으로 결정하고, 2019년 공원 조성계획을 수립해 사업을 추진했다.

성남시 대왕저수지 수변공원 잔디밭광장(가운데). 성남시 제공 원본보기 아이콘

이번 1단계 사업에는 공사비 80억원을 투입해 영웅 산책로(0.8㎞), 향기 숲길(1.1㎞), 잔디밭 광장(2000㎡), 플로라 가든(초화원), 게이트볼장(15m*20m), 주차장(38면) 등을 조성했다.

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2단계 사업은 각종 인허가 등 행정절차를 거친 후 추진되며, 연꽃정원, 야외공연장, 수변 산책로. 쉼터 등이 수변부를 중심으로 조성된다.

성남시 대왕저수지 수변공원 산책로. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시 관계자는 "대왕저수지 수변공원은 녹지와 휴식 공간 중심으로 조성돼 시민이 즐겨 찾는 친수 공간이 될 것"이라고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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