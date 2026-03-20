온라인 신청받아…상담 교육 무료

경기 성남시는 반려견의 문제행동 예방과 개선을 지원하기 위해 전문 훈련사가 맞춤형 행동 교정 상담과 교육을 하는 문화교실 프로그램을 무료로 운영한다고 20일 밝혔다.

성남시 반려동물돌봄센터에서 전문 훈련사가 반려견과 견주에 문제행동 교정 교육 진행 중이다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이를 위해 성남시립동물병원 반려동물돌봄센터 홈페이지(https://dept.seongnam.go.kr/svc)를 통해 요일별 온라인 상담 신청을 받는다.

신청 대상은 성남시에 주소를 두고 반려견에 대한 동물 등록을 완료한 보호자이며, 신청자와 소유자가 같아야 한다. 직계가족의 경우는 예외로 인정한다.

상담은 수정구 수정커뮤니티센터 지하 1층에 있는 성남시 반려동물돌봄센터에서 진행된다.

신청자가 반려견의 문제행동에 관해 서술한 내용을 바탕으로 동반한 반려견의 행동 교정에 관한 기본 상담과 교육을 한다.

필요시 전문 훈련사가 반려견 보호자 자택을 방문해 문제행동 교정교육을 지원한다.

상담과 방문 교정교육을 각각 3개월 이내에 1회 지원한다.

일반 훈련소에서 20만~30만원가량 드는 행동 교정 상담과 교육을 무료로 받을 수 있다.

성남시는 지난해 219팀에 반려견 문제행동 교정 상담을 지원했다.

시민 호응에 힘입어 시는 반려견 보호자와 상담 후 필요시 자택 방문 문제행동 교정교육을 추가해 지원을 확대했다.

기초 위생 미용, 펫티켓 등의 문화교실 프로그램도 제공한다.

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성남시 관계자는 "전문 훈련사를 통한 체계적인 교육 제공으로 반려인과 비반려인 간의 갈등을 줄이게 될 것"이라면서 "비용 부담으로 접근이 어려웠던 행동 교정 상담의 문턱을 낮춰 건강하고 성숙한 반려문화 정착에 힘쓰고 있다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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