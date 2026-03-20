상반기 집행률 60% 목표 설정

대규모 사업 중심 재정집행 속도 높여

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지난 19일 시청 비전홀에서 지역경제 활성화를 위한 '신속집행 추진보고회'를 개최했다고 20일 밝혔다.

용인특례시가 지난 19일 시청 비전홀에서 지역경제 활성화를 위한 '신속집행 추진보고회'를 개최하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

류광열 제1부시장 주재로 열린 보고회에는 교육청소년과·문화예술과·교통정책과 등 주요 사업부서장 14명이 참석해 대규모 사업을 중심으로 추진 현황을 점검하고 집행률 제고 방안을 논의했다.

회의에서는 상반기 신속집행률을 높이기 위한 부서별 추진 상황을 공유하고, 행정안전부의 '2026년 지방재정 상반기 신속집행 지침'을 적극 활용해 재정 집행을 가속화하는 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

시는 행정안전부 목표율(53%)보다 높은 60%를 자체 목표로 설정하고, 류광열 제1부시장을 단장으로 하는 신속집행 추진단을 운영해 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

시 관계자는 "신속하고 효율적인 재정 집행을 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편, 용인특례시는 지난해 상반기 신속집행에서 행정안전부 목표율보다 9.5% 높은 64.0%를 달성하며, 1분기와 상반기 재정집행 우수 자치단체로 선정된 바 있다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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