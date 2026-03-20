시, 피해 기업 긴급 지원…물류비·융자 혜택 확대

이상일 시장 "기업 피해 최소화 위해 전방위 지원"

경기 용인특례시(시장 이상일)는 중동전쟁으로 피해를 본 중소기업의 경영을 안정화하고자 긴급 지원을 추진한다고 20일 밝혔다.

이상일 용인특례시장이 지역 내 반도체 기업 대표들과 간담회를 갖고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "중동 지역의 불안정한 정세로 수출 중소기업들이 겪는 어려움이 적지 않을 것"이라며 "시는 긴급하게 마련한 지원책과 함께 상황이 안정될 때까지 기업 애로를 지속적으로 청취하고, 종합적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

우선 시는 예산 25억원을 투입해 중소기업 특례보증과 이자 차액 보전 지원 등 641억원 규모의 중소기업 운전자금 융자를 지원한다.

지원 대상은 2025~2026년간 중동 수출실적이 있는 기업이다.

시 협약 은행에서 대출받은 융자 최대 3억 원에 대해 기존 연 2%에서 1% 상향한 연 3%의 이자를 대출받은 날로부터 3년간 지원받을 수 있다.

피해 중소기업으로부터 자금, 판로, 규제 등 어려움을 청취하고, 각종 지원 사업을 안내하기 위한 창구로 시 기업지원과에 '기업SOS 지원센터'를 운영, 용인상공회의소와 수출기업 피해 상담을 받는다.

용인시산업진흥원도 39개사를 대상으로 1억2000만원 규모의 수출 물류비 지원사업을 추진한다.

이상일 용인특례시장이 지역 내 반도체 기업을 방문해 시설을 살피는 모습. 용인시 제공 원본보기 아이콘

또한, 경기도는 중동 수출 피해기업을 대상으로 운전자금 융자 시 5년간 연 2%의 이자를 지원하고, 6억5000만원 규모의 수출무역보험 지원사업을 추진하고 있다.

AD

대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국무역협회도 각각 80억원과 105억원 규모의 긴급 지원사업을 시행하는 등 관계기관도 긴급 지원을 하고 있다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>