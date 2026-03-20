경기도가 전 부서가 자발적으로 참여하는 '부서별 청렴실천과제'를 추진한다.

이번 실천 과제는 과거 주입식 교육에서 벗어나 각 부서가 업무 특성에 맞춰 스스로 과제를 발굴하고 실천하는 상향식(Bottom-up) 방식으로 진행되는 것이 특징이다.

각 부서는 대외적 신뢰도 제고와 내부 조직 문화 개선을 위해 다양한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

주요 실천 사례는 ▲인공지능(AI)을 활용한 나만의 청렴(전자) 명함 만들기 ▲업무 관련 포럼 개최 시 청렴 교육 병행 ▲유관기관과의 청렴실천협약서 체결 등이다.

부서 내부적으로도 청렴 PC 화면보호기 설치, 자체 청렴 스티커 제작 및 게시, 청렴 자가진단, 청렴 다짐 릴레이, 청렴서약서 작성, 청렴 N행시 짓기 등 일상 업무 속에서 청렴 의식을 환기할 수 있는 다채로운 프로그램을 운영한다.

특히 이번 과제의 핵심 동력으로 부서별 '청렴지킴이'가 나선다. 이들은 부서 내 청렴 리더로서 실천 과제를 주도하고, 동료들의 동참을 이끌어내며 실천 중심의 청렴 문화를 정착시키는 역할을 맡는다.

경기도 감사위원회는 연말에 각 부서의 실천 과제 이행 실적을 평가해 우수 사례를 공유하고, 공직사회 전반에 청렴 실천 분위기를 지속적으로 이어갈 계획이다.

AD

안상섭 경기도 감사위원장은 "청렴은 거창한 구호가 아니라 일상의 작은 실천에서 시작된다"며 "청렴지킴이들의 활약을 바탕으로 도청 내 자발적이고 즐거운 청렴문화가 깊이 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>