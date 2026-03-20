미세먼지 농도는 전국적으로 '좋음'

금요일인 20일은 낮과 밤의 길이가 같아지는 춘분(春分)으로, 전국이 대체로 맑겠다.

서울 청계천에 활짝 핀 산수유를 보며 시민들이 산책을 즐기고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 5시 기온은 서울 2.7도, 인천 3.3도, 수원 -0.4도, 춘천 -2.2도, 강릉 6.9도, 청주 1.6도, 대전 -0.9도, 광주 3.6도, 제주 6.1도 등으로 나타났다. 낮 기온은 11~17도로 예보됐다.

내륙을 중심으로 아침 시간대 영하권에 들었던 지역은 일교차가 15∼20도에 달할 것으로 보인다. 일교차가 큰 데다 서리가 내릴 가능성도 있어 농작물 관리에 유의해야겠다.

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원활한 대기 확산으로 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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