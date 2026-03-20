전남 최대 진도 4 기록

발생 깊이 7km로 파악

전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 20일 오전 0시51분께 규모 2.4 지진이 발생했다. AD 원본보기 아이콘

전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 20일 오전 0시 51분께 전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 규모 2.4의 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 진앙은 북위 35.46도, 동경 126.81도이며 지진 발생 깊이는 7㎞다.

이번 지진으로 인해 지진계에 기록된 지역별 최대 진도는 전남 Ⅳ(4), 전북 Ⅲ(3), 광주 Ⅰ(1) 이다.

최대 진도 4는 실내에서, 많은 사람이 느끼고 일부가 잠에서 깨며 그릇이나 창문 등이 흔들리는 수준이다. 진도 3은 실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 진동을 현저히 느끼며 정지하고 있는 차가 약간 흔들리는 정도를 의미한다.

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기상청 관계자는 "지진 발생 인근 지역에서는 지진동을 느낄 수 있다"며 "주민들은 안전에 유의하기를 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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