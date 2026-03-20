미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 올해 1월 초 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.


미국 노동부는 지난주(3월 8~14일) 신규 실업수당 청구 건수가 20만5000건이라고 19일(현지시간) 밝혔다. 이는 전주 대비 8000건 감소한 수치이며, 지난 1월 초 이후 2개월 만에 가장 낮은 건수다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 3월 1~7일 주간 185만7000건으로 한 주 전보다 1만건 증가했다.

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미국의 비농업 일자리 수가 2월 들어 전월 대비 9만2000명 감소하고 실업률이 4.4%로 1월(4.3%) 대비 상승했지만, 실업수당 청구 건수는 급증 현상 없이 안정적인 흐름을 보이는 모습이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
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