후퇴한 美 금리 인하 기대 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓] 후퇴한 美 인하 기대, 한은 4월 동결 유력…고민 깊어졌다
②[원자재] '유가 150달러' 공포 확산…최악 전망 가능한 두 가지 시나리오
③[방산] KF-21 첫 수출 확정…인도네시아 16대
MARKET INDEX : Year to date
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Top3 NEWS
■ 후퇴한 美 금리 인하 기대, 한은 4월 동결 유력…고민은 깊어졌다
○美 매파적 금리 동결 "인플레 진전 있어야 인하"
○韓 물가 우려 vs 경기 우려, 금리 불확실성 증가
○환율, 이란 사태 등 통화정책 운신 폭 줄 수 있어
○韓 물가 우려 vs 경기 우려, 금리 불확실성 증가
○환율, 이란 사태 등 통화정책 운신 폭 줄 수 있어
■ '유가 150달러' 공포 확산…최악 전망 가능한 두 가지 시나리오
○홍해까지 막히면 유가 추가 상승
○미국 지상군 투입도 유가 자극해
○최악 전망선 유가 배럴당 150불
○미국 지상군 투입도 유가 자극해
○최악 전망선 유가 배럴당 150불
■ KF-21 첫 수출 확정… 인도네시아 16대
○인도네시아 대통령 1일 사천서 계약 협약
○KF-21 개발 시작한 지 11년 만에 쾌거
○최종 협약금액 조율 후 상반기 이행계약
○KF-21 개발 시작한 지 11년 만에 쾌거
○최종 협약금액 조율 후 상반기 이행계약
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꼭 봐야 할 주요 뉴스이란戰 곧 끝난다더니 300조 요청…"나쁜 놈들 제...
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