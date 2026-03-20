후퇴한 美 금리 인하 기대 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 후퇴한 美 인하 기대, 한은 4월 동결 유력…고민 깊어졌다

②[원자재] '유가 150달러' 공포 확산…최악 전망 가능한 두 가지 시나리오

③[방산] KF-21 첫 수출 확정…인도네시아 16대

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ 후퇴한 美 금리 인하 기대, 한은 4월 동결 유력…고민은 깊어졌다 ○美 매파적 금리 동결 "인플레 진전 있어야 인하"

○韓 물가 우려 vs 경기 우려, 금리 불확실성 증가

○환율, 이란 사태 등 통화정책 운신 폭 줄 수 있어

■ '유가 150달러' 공포 확산…최악 전망 가능한 두 가지 시나리오 ○홍해까지 막히면 유가 추가 상승

○미국 지상군 투입도 유가 자극해

○최악 전망선 유가 배럴당 150불

■ KF-21 첫 수출 확정… 인도네시아 16대 ○인도네시아 대통령 1일 사천서 계약 협약

○KF-21 개발 시작한 지 11년 만에 쾌거

○최종 협약금액 조율 후 상반기 이행계약

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