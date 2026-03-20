연체율도 2.5%포인트 하락

상호금융조합은 순이익 1600억원 줄어

2년 연속 적자를 기록했던 저축은행 업계가 지난해 4100억원 가까운 순이익을 내며 흑자 전환에 성공한 것으로 나타났다. 연체율도 전년 말보다 2.5%포인트 가까이 하락했다. 다만 상호금융조합은 이자 이익 감소 여파로 전년보다 1600억원 가까이 순이익이 줄어들었다. 연체율도 전년 말보다 소폭 올랐다.

저축은행은 지난해 4173억원의 당기순이익을 기록한 것으로 나타났다. 금융감독원 제공. AD 원본보기 아이콘

금융감독원은 20일 발표한 ‘2025년 저축은행 및 상호금융조합 영업실적’에 따르면 저축은행의 당기순이익은 총 4173억원으로 집계됐다. 전년 4232억원 적자에서 흑자로 전환된 것이다. 이자 이익은 소폭 감소(-427억원)했지만, 부실여신 감축에 따른 대손비용 감소(-4551억원)가 주요 배경으로 분석된다.

같은 기간 연체율은 6.04%로 전년 말(8.52%) 대비 2.48%포인트 하락했다. 가계대출 연체율은 4.67%로 0.14%포인트 상승했지만, 기업 대출 연체율은 8.00%로 4.81%포인트 하락하며 전체 연체율 개선을 견인했다. 고정이하여신비율 역시 8.43%로 2.25%포인트 낮아졌다.

자본 적정성도 개선됐다. 2025년 말 기준 BIS 자기자본비율은 15.85%로 전년(14.98%) 대비 0.87%포인트 상승했다. 순이익 증가에 따른 자기자본 증가(7000억원)와 대출 감소에 따른 위험가중자산 축소(-1조2000억원)가 영향을 미쳤다. 금감원은 저축은행이 연체정리와 부실여신 감축을 통해 자산건전성이 크게 개선됐고 자본 비율 등 손실흡수 능력도 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

지난해 신협·농협·수산업·산림조합협동조합 등 상호금융의 당기순이익은 8861억원으로 전년(1조490억원) 대비 1629억원 감소했다. 이자 이익 축소(-15.5%) 등 영향으로 신용사업 부문 수익이 줄어든 것이 주요 원인으로 분석된다.

건전성 지표도 다소 악화했다. 연체율은 4.62%로 전년 말(4.54%) 대비 0.08%포인트 상승했다. 가계대출(1.93%)과 기업 대출(6.83%) 모두 소폭 상승했다. 고정이하여신비율도 5.55%로 0.29%포인트 올랐다. 자본 여력도 약화했다. 순자본비율은 7.95%로 전년(8.13%) 대비 0.18%포인트 하락했다 다만 금감원은 상호금융조합의 연체율은 소폭 상승했지만, 상승세는 둔화하는 모습이라고 분석했다.

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금감원은 “대내외 불확실성이 지속되는 만큼 충분한 대손 충당금 적립 등을 통해 손실흡수 능력을 지속 제고해 나가겠다”며 “PF 부실 사업장 경·공매와 자율매각 등 부실자산 정리를 통한 건전성 제고를 유도할 계획”이라고 했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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