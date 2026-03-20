중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다

중동 지역의 군사 충돌이 격화되면서 국제유가가 상승하고 무기 수요가 늘어나는 등 글로벌 산업 지형에도 변화가 나타나고 있다. 지정학적 긴장이 커질수록 방산과 에너지, 해운·조선 관련 산업이 수요 확대와 수익성 개선 기대 속에 시장에서 상대적으로 주목받는 모습이다.

특히 에너지 운송 경로의 불확실성이 커지며 유조선과 LNG 운반선 발주 기대가 높아지고, 전쟁 장기화 가능성은 정제 제품 수급과 유가 흐름에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 전문가들은 지정학적 리스크가 당분간 글로벌 산업과 금융시장 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 가능성이 있다고 보고 있다.

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