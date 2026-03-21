ADHD 환자 5년새 3.3배↑…성인은 5배 급증

작은 단위로 쪼개고 즉시 메모…환경 관리가 핵심

주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 환자가 꾸준히 늘면서 소아청소년은 물론 성인층에서도 주의력 결핍에 대한 관리의 중요성이 커지고 있다. 특히 겉으로 얌전해 보이는 아이도 ADHD일 수 있는 만큼, 증상을 조기에 파악하고 적절히 관리하는 것이 중요하다.

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건강보험심사평가원 통계에 따르면 ADHD 환자는 2020년 7만8958명에서 2024년 25만6922명으로 5년 사이 약 3.3배 증가했다. 특히 20대 이상 성인 환자 수는 같은 기간 약 5배 늘어 지속적인 증가세를 보이고 있다.

ADHD는 주의 조절과 실행기능(계획·정리·시간관리 등)과 관련된 뇌 회로의 기능적 이상으로 인해 발생하는 질환이다. 크게 과잉행동-충동 우세형(산만한 ADHD)과 겉으로는 얌전해 보이지만 주의집중력이 현저히 떨어지는 부주의 우세형(조용한 ADHD)으로 나뉜다.

오미애 경희대병원 정신건강의학과 교수는 "소아청소년 ADHD는 비교적 눈에 띄는 산만함이나 과잉행동으로 나타나는 경우가 많지만, 자녀가 얌전하다고 해서 ADHD가 아니라고 단정 지어서는 안 된다"며 "얌전하더라도 수업 시간에 멍하니 창밖을 보거나, 선생님 지시를 제대로 이행하지 못하고, 숙제나 준비물을 자주 까먹는다면 ADHD일 가능성이 있다"고 말했다.

ADHD는 다양한 유전적·환경적 위험 요인들이 축적되면서 발생한다. 진단은 전문의의 임상면담과 발달력 확인을 중심으로 이뤄지며, 필요 시 심리검사나 주의력 관련 검사를 참고해 종합적으로 판단한다. 오 교수는 "ADHD 진단은 자가 보고 척도(ASRS)로 증상 유무를 선별한 뒤 전문의와의 심층 면담으로 발달력과 현재의 기능 저하를 종합적으로 확인한다"며 "객관적 데이터 확보를 위해 종합주의력검사(CAT)나 정량 뇌파 검사, 심리 검사 등을 병행하기도 한다"고 설명했다.

주의력 결핍은 주의력이 아예 없는 상태가 아니라, 상황에 맞게 주의력을 조절하는 능력이 부족한 것을 말한다. 따라서 아이가 좋아하는 일에만 과도하게 몰입하지는 않는지 부모의 세심한 관찰이 필요하며, 이런 특성을 적절히 관리하지 못하면 성인 ADHD로 이어질 가능성이 있다.

오 교수는 "성인 ADHD는 업무 우선순위를 정하고 기한 준수에 어려움을 겪거나, 회의 내용이나 할 일을 자주 놓치는 실수가 반복된다"며 "ADHD는 지능과 무관하게 능력 부족으로 오해받는 경우가 많아 자존감 저하와 대인관계 갈등으로 이어질 수 있다"고 설명했다. 이어 "전문가의 정확한 진단을 통해 자신에게 맞는 관리 방법을 찾는 것이 중요하다"고 강조했다.

대인관계에서도 어려움이 나타날 수 있다. 대화 중 상대방의 말에 집중하기 어렵거나, 충동적으로 말을 끊고 끼어드는 행동이 반복될 수 있다. 감정 조절이 쉽지 않아 사소한 일에도 쉽게 예민해지거나 욱하는 경향도 성인 ADHD의 주요 증상 중 하나다. 다만 수면 부족, 스트레스, 우울·불안 등 다른 원인에서도 유사한 증상이 나타날 수 있어 정확한 평가가 중요하다.

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오 교수는 "한 번에 모든 일을 처리하려 하기보다 당장 실행 가능한 작은 단위로 업무를 나누고, 해야 할 일을 메모나 알림 앱으로 즉시 시각화하는 습관이 도움이 된다"며 "스마트폰 알림을 최소화하고 주변을 정리하는 것은 물론, 필요하다면 노이즈 캔슬링 헤드폰이나 백색소음을 활용해 집중 환경을 만드는 것도 도움이 될 수 있다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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