현대L&C '인트렌드 2026·2027'

에고 케어·커넥트 케어·바이오 케어

3가지 테마로 인테리어 방향 제안

현대L&C가 2026년 인테리어 핵심 트렌드 키워드로 '케어풀(Care-full)'을 제시했다.

케어풀은 단순한 돌봄을 넘어 공간 전반에 배려와 감수성을 채우는 개념으로, 현대인의 정서적·신체적 안정을 고려한 인테리어 방향성을 담고 있다.

19일 관련 업계에 따르면 현대L&C는 최근 트렌드 세미나 '인트렌드(Intrend) 2026·2027'을 통해 해당 키워드를 제시하며 "번아웃과 무기력이 일상화된 가운데, 집의 역할이 심리적 회복과 안정을 돕는 '치유의 안식처'로 확장됐다"고 설명했다.

현대L&C는 케어풀 트렌드를 휴식·유대감·안정이라는 세 가지 축으로 확장해 ▲에고 케어(Ego Care) ▲커넥트 케어(Connect Care) ▲바이오 케어(Bio Care) 등 3가지 인테리어 테마로 제안했다.

'에고 케어'는 개인의 회복에 초점을 맞춘 사적인 쉼의 공간이다. 바쁜 일상 속에서 정서적 안정과 재충전을 돕고, 머무는 순간부터 회복이 시작되는 환경을 지향한다. 오크·월넛 계열의 따뜻한 소재와 색감, 부드러운 조도와 패브릭 등을 활용해 느슨하면서도 온기 있는 분위기를 연출하는 것이 특징이다.

'에고 케어' 테마를 거주 공간 인테리어에 적용한 모습. 현대L&C AD 원본보기 아이콘

'커넥트 케어'는 정서적 유대를 나누는 공간을 뜻한다. 개인주의는 확산하지만, 사회적 고립감이 커지는 흐름 속에서 관계를 회복하고 새로운 연결을 만들어내는 공간을 제안한다. 거실과 커뮤니티, 라운지 등 공유 공간에서 은은한 조명과 따뜻한 목재 톤의 마감재를 활용해 감정 교류가 자연스럽게 일어나는 분위기를 조성한다.

'바이오 케어'는 몸의 균형을 찾는 웰니스 공간이다. 신체적·정신적 안정을 우선하는 환경을 구현해 스트레스를 줄이고 감각적 긴장을 완화하는 데 초점을 맞췄다. 곡선과 간접 조명을 활용해 심리적 긴장을 덜고, 안정감과 돌봄의 경험이 중심이 되는 공간을 지향한다.

현대L&C는 '케어풀'을 실제 주거 공간에 적용할 수 있도록 공간별 인테리어 팁도 함께 제안했다.

먼저 거실은 대화와 시선이 편하게 오가도록 주백색 계열의 조명과 함께 간접등 2~3개를 배치해 빛이 거실 전반에 자연스럽게 퍼지도록 하는 것이 좋다. 전체 톤은 아이보리 계열로 맞추고 가구나 아트월에 우드 톤 포인트를 더하면 아늑한 분위기를 낼 수 있다. TV나 스크린이 보이지 않는 곳에 간접등과 쿠션, 티테이블 등으로 구성한 디지털 디톡스 코너도 대안으로 제시된다.

침실은 마음의 안정과 숙면을 유도하는 방향으로 꾸미는 것이 바람직하다. 침대 주변 조도를 낮추고 간접등을 활용하면 보다 편안한 분위기를 조성할 수 있다. 베이지와 아이보리 계열의 색상을 활용하면 시각적 피로를 줄이는 데 도움이 된다. 침대 헤드보드와 협탁, 조명 등은 각진 형태보다 곡선형 제품을 활용해 심리적·촉각적 안정감을 높이는 것이 좋다.

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주방과 다이닝 공간은 가족이 자연스럽게 마주 볼 수 있도록 식탁과 의자를 편안한 각도로 배치하고, 우드 톤 가구를 활용하는 것이 핵심이다. 음식을 돋보일 적절한 조명과 깔끔한 정리 상태를 유지하면 따뜻한 식사 환경을 만들 수 있다. 욕실은 확산형 조명, 라운드 형태의 소품과 가구, 잔잔한 음악 등을 활용한 '나만의 미니 웰니스 공간'으로 연출하는 방안이 제시됐다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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