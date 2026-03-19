LG전자 베스트샵 사진 제공 AD 원본보기 아이콘

결혼을 앞둔 예비부부들 사이에서 실용성과 합리성이 신혼가전 준비 기준이 떠오르는 가운데, LG전자 베스트샵이 변화하는 트렌드에 맞춘 대규모 웨딩 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

최근 신혼가전 시장의 핵심 트렌드는 필수 가전을 중심으로 한 효율적인 선택과 초기 비용 부담을 획기적으로 낮춘 구독형 서비스의 확산이다. 과거에는 단순한 가격 비교가 우선이었다면, 최근 예비부부들은 장기적인 유지 관리 서비스와 공간 활용성, 에너지 효율 등을 종합적으로 고려하여 구매와 구독을 병행하는 전략을 취하고 있다.

이러한 흐름은 실제 수치로도 증명되고 있다. LG전자 베스트샵의 자료에 따르면 지난해 전체 가전 매출 중 구독 매출이 차지하는 비중은 53%에 달해, 고객 절반 이상이 구독 방식을 선택한 것으로 나타났다. 또한 조사전문기관 트루 임팩트가 LG전자 가전 구독 이용자 2,979명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 92%가 지인에게 서비스를 추천할 의향이 있다고 답해 높은 만족도를 기록했다.

LG전자 베스트샵은 이러한 예비부부들의 수요를 반영해 봄 결혼 시즌 맞이 특별 프로모션을 진행한다. 이달 말까지 매장을 방문해 청첩장이나 예식장 계약서 등으로 웨딩 고객 인증을 마친 후 가전을 구매하거나 구독하면 100% 당첨되는 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트 참여는 LG전자 멤버십 앱을 통해 가능하며, 추첨을 통해 신세계 모바일상품권 100만 원(1명), 50만 원(5명), 5만 원(50명)을 비롯해 스타벅스 기프티콘 등 풍성한 선물을 증정한다. 아울러 카카오톡으로 이벤트 페이지를 공유한 고객 중 500명을 추첨해 편의점 상품권을 제공하는 추가 행사도 운영 중이다.

특히 이번 행사 기간에는 25개 행사 품목을 대상으로 다품목 구매 및 구독 시 최대 750만 원 상당의 혜택을 제공한다. 이외에도 구매 금액대별 사은품 증정, 최대 150만 포인트 적립, 구독 라이프스타일 패키지 최대 30만 원 지원, 구독 고객 전용 특별 사은품 등 신혼가전 준비의 경제성을 높여주는 다각적인 혜택이 마련되었다.

AD

LG전자 베스트샵 관계자는 최근의 신혼가전 트렌드가 단순히 제품을 소유하는 것에서 나아가 개인의 라이프스타일과 미래 계획을 고려하는 방향으로 변화하고 있다고 분석했다. 이어 구매와 구독을 자유롭게 비교하고 선택할 수 있는 LG전자 베스트샵이 최적의 신혼가전 솔루션을 제공하는 채널이 될 것이라고 강조했다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>