보건연, 줄기세포 품질 평가 국제 기준 마련

기관 간 실험 결과 재현성·신뢰성 확인

미분화상태 확인 핵심 마커 국제 검증

질병관리청과 국립보건연구원은 역분화줄기세포(iPSC) 품질 표준화를 위해 참여한 다국가·다기관 국제 공동연구 성과가 국제 학술지에 게재된다고 19일 밝혔다.

이번 연구는 12개국 연구기관이 참여한 국제 공동연구로, 줄기세포 치료제를 개발할 때 필요한 세포 품질 평가 기준을 마련하기 위해 수행됐다.

연구진은 다국가·다기관이 같은 방법으로 줄기세포를 분석하는 공동 품질평가 연구를 진행했다. 그 결과 표준화된 분석 방법을 적용할 경우 기관 간 실험 결과의 재현성과 신뢰성이 크게 향상됨을 확인했다. 특히 줄기세포가 아직 다른 세포로 변하지 않은 상태(미분화상태)를 확인하는 핵심 지표로 OCT3/4, TRA-1-60, SSEA5 단백질이 가장 안정적이고 재현성이 높은 것으로 나타났다.

보건연은 이번 연구를 통해 역분화줄기세포의 임상 적용을 위한 안정성 확보와 글로벌 제조·품질 평가 기준 표준화에 기여하고, 향후 국가줄기세포은행 기반의 국제 협력을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

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김원호 만성질환융복합연구부장은 "이번 연구는 역분화줄기세포 기반 치료제 개발의 국제 품질 기준을 마련한 의미 있는 성과로 국내 재생의료 기술의 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 첨단재생의료 분야의 국제 공동연구와 품질관리 고도화를 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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