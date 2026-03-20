골프존, 스크린골프 투어 전 세계 확장

글로벌 대회 골프존 차이나 오픈 개최

9개월 대장정, 총상금 42억5000만원

K스크린골프 열풍을 이끈 골프존이 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다. 스크린골프 대회를 세계 무대로 확장한 '2026 골프존 차이나 오픈(GOLFZON CHINA OPEN)'을 개최한다.

올해 대회는 한국과 중국을 넘어 아시아, 미주, 유럽까지 전 세계 골퍼들이 참여하는 글로벌 이벤트로 열린다. 3월부터 12월까지 약 9개월간 골프존 시스템과 시티골프 플랫폼을 기반으로 진행되며, 권역별 온·오프라인 예선은 이미 시작됐다. 본선을 거쳐 12월 중국 시티골프 경기장에서 결선이 펼쳐질 예정이다.

총상금은 지난해보다 두 배 늘어난 2000만위안(약 43억6000만원), 우승 상금 역시 약 두 배 오른 500만위안(약 10억9000만원)으로 확대됐다. 프로와 아마추어 모두 참여할 수 있는 오픈형 대회로, 골프존 스크린골프 투어의 글로벌 확장성과 성장 가능성을 동시에 보여줄 계획이다.

대회 코스는 중국 미션힐스-블랙스톤과 미션힐스-월드컵으로, 각 부문별 두 코스의 베스트 스코어를 합산해 상위 선수를 선발한다. 예선을 통해 프로부 상위 200명, 일반부 상위 100명 등 총 300명이 본선에 진출한다. 결선은 12월 17일부터 20일까지 나흘간 진행된다.

결선은 프로와 아마추어 구분 없이 치러지는 오픈 대회로, 5개 권역에서 선발 및 초청된 170명의 선수가 출전한다. 전 세계 스크린 예선을 거쳐, 스크린과 필드의 장점을 결합한 시티골프 방식으로 진행되는 것이 특징이다.

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골프존은 대회의 흥행을 위해 다양한 채널을 통해 전 세계 동시 생중계도 추진한다. 손장순 골프존 신규사업본부 본부장은 "이번 골프존 차이나 오픈은 골프존이 준비한 대규모 글로벌 스크린골프 투어"라며 "전 세계 골퍼들이 교류하는 장이 될 것"이라고 말했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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