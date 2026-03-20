핑골프 G440 K 드라이버, 챔피언의 선택

무게 절감 듀얼 카본의 강렬한 손맛

최고 수준 직진성과 탁월한 관용성 자랑

빅토르 호블란(노르웨이)과 호아킨 니만(칠레). PGA 투어와 LIV 골프를 대표하는 정상급 골퍼들이다. 호블란은 G440 K 드라이버를 앞세워 꾸준히 우승을 추가하며 PGA 투어 통산 7승을 기록했다. 니만 역시 이 드라이버를 사용해 2022년 LIV 골프로 이적한 이후, 지난해 다승왕에 올랐다.

G440 K 드라이버의 핵심은 듀얼 카본 플라이 랩 크라운이다. 솔 구조와 프리 호젤 기술을 통해 무게를 줄이고, 무게중심(CG)을 낮고 깊게 배치했다. 이를 통해 높은 관성모멘트(MOI)를 구현하며, 뛰어난 직진성과 관용성을 확보했다.

프리 호젤은 힐 부위의 무게를 줄여 해당 영역에서도 볼 스피드가 유지되도록 돕는다. 스위트 스폿 역시 힐 방향까지 확장됐다. 여기에 32g 구질 조절 백 웨이트(중립·드로우·페이드)를 적용해, 핑 역사상 최고 수준의 MOI를 갖춘 구질 조절형 드라이버 성능을 구현했다. T9S+ 페이스는 더욱 높은 볼 스피드를 이끌어낸다.

G440 K의 백 웨이트는 기존 G430 MAX 10K보다 4g 더 무겁다. 그 결과 CG를 더 낮고 깊게 이동시켜, 높은 볼 스피드와 극대화된 MOI를 동시에 제공한다. 골퍼는 원하는 샷 형태에 맞춰 페이스를 스퀘어로 조정하고, 구질을 보다 정교하게 컨트롤할 수 있다.

크라운의 터뷸레이터는 스윙 시 발생하는 공기저항을 줄여 클럽 헤드 스피드와 볼 스피드를 높인다. 또한 복합 크라운 브리지와 솔 내부 립 구조는 불필요한 진동을 억제해, 묵직하면서도 경쾌한 타구음을 완성한다.

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G440 시리즈는 G440 K 외에도 로우스핀 상급자용 G440 LST, 표준형 G440 MAX, 슬라이스 방지용 G440 SFT로 라인업을 확장했다. LST를 제외한 모든 모델은 초경량 HL(시니어) 옵션으로도 선택할 수 있다. 피팅과 구매는 핑 본사 피팅 센터 및 전국 대리점에서 가능하다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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