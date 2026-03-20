온오프 CBT, 카본 기술력 더 진화된 비거리

개인 스타일 맞게 스윙웨이트 조절 가능 모델

클럽 전용 슬리브 탑재 ±1.5도 로프트 수정

"중량으로 압도하고, 가벼움으로 가속하라."

낚시용품 분야 1위 일본 글로브라이드(옛 다이와)의 골프 브랜드 온오프(ONOFF)가 CBT 526과 CBT 626을 선보였다. 비거리 성능과 안정적인 방향성, 여기에 골퍼 개개인의 스윙에 맞춘 커스터마이징 기능을 강화한 것이 특징이다. 묵직한 임팩트와 동시에 경쾌한 스윙 스피드를 구현하도록 설계됐다.

온오프 CBT 시리즈에서 CBT는 크로스 밸런스 테크놀로지(Cross Balance Technology)의 약자다. 헤드와 그립에 상호 교환 가능한 무게추를 배치해 총 중량 변화 없이 스윙웨이트를 조절할 수 있는 것이 핵심이다. 이를 통해 골퍼는 자신의 스윙 스타일과 타구 감각에 맞춰 보다 정밀한 세팅을 구현할 수 있다.

제품은 드라이버부터 우드, 유틸리티, 아이언까지 구성된 CBT 526 모델과 드라이버 전용 모델인 CBT 626으로 출시된다. 특히 CBT 626 드라이버는 30g대 초경량 샤프트 옵션을 제공해 보다 가벼운 스윙으로 클럽 스피드를 높이고 비거리 향상을 도모한다.

다이와 카본 샤프트 기술을 적용해 토크를 크게 낮추고, 샤프트의 뒤틀림을 억제해 안정적인 방향성을 확보했다. 샤프트는 미드 하이 킥 포인트의 블루(저탄도)와 미드 로우 킥 포인트의 레드(고탄도) 두 가지 옵션으로 제공된다.

CBT 526 역시 기능성을 강화했다. 누구나 편하게 사용할 수 있는 드로우 베이스 드라이버는 물론, 우드와 유틸리티에도 온오프 클럽 최초로 전용 슬리브를 적용했다. 최대 ±1.5도의 로프트 조절이 가능하다. 아이언은 공을 쉽게 띄울 수 있도록 설계했으며, 카본과 스틸 샤프트 옵션을 함께 제공한다.

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온오프 관계자는 "CBT 시리즈는 다이와의 카본 샤프트 기술력과 클럽 설계 노하우를 결합해 최적의 밸런스를 구현한 제품"이라고 설명했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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