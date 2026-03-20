볼빅 콘도르, 이미향의 우승 도우미

이미향 9년 만에 블루베이 LPGA 정상

우승 기념 특별 고객 프로모션 진행까지

오랜 우승 가뭄을 끝낸 특급 도우미다. 볼빅의 콘도르(CONDOR)를 두고 하는 말이다.

볼빅이 후원하는 이미향은 지난 8일 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스에서 열린 LPGA 투어 블루베이 LPGA에서 우승했다. 2017년 스코틀랜드 오픈 이후 약 8년 8개월 만의 우승으로, 개인 통산 3승이자 올 시즌 한국 선수 첫 승이다. 14년째 볼빅과 동행 중인 이미향은 이번 대회에서도 콘도르 볼을 사용했다. 그는 "블루베이의 까다로운 바람 속에서도 콘도르 볼이 원하는 직진성과 구질을 안정적으로 만들어줬다"며 "그린 주변에서도 정교한 컨트롤과 부드러운 퍼팅 롤 덕분에 좋은 결과를 낼 수 있었다"고 말했다.

콘도르 S3·S4는 투어에서 주목받는 모델이다. 국산 브랜드 최초로 100% 자체 기술력으로 개발하고 생산까지 일괄 진행한 프리미엄 우레탄 골프공이다. 전작보다 한층 부드러운 타구감을 더해, 다양한 아마추어 골퍼들도 자신의 스윙 스피드에 맞는 최적의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 설계됐다.

볼빅의 특허 기술인 'L.R.T 우레탄 커버'도 적용됐다. 낮은 경도의 소프트 우레탄 커버가 부드러운 타구감과 강한 스핀을 동시에 구현한다. 딤플은 322 더블 플랫 구조를 채택했다. 면적률 82.45%의 새로운 설계를 통해 내부 와류를 줄이고, 비행 안정성을 높였다.

비거리 성능의 핵심은 화이트 카본 신소재 기술이다. 코어와 맨틀에 적용된 이 소재는 F1 레이싱 타이어에도 사용되는 고분자 물질로, 고밀도 탄성 에너지를 효율적으로 전달해 강력한 비거리로 이어진다.

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볼빅은 이번 우승을 기념해 특별 프로모션도 진행한다. 콘도르 6종을 1더즌 구매하면 콘도르 S3·S4 4구 세트를 추가로 증정하며, 볼빅몰에서는 15% 할인 쿠폰도 제공한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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