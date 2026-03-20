테일러메이드 TP5·TP5x, 마이크로코팅 기술의 힘

디지털 프로토타이핑 기술 구조 전반 재설계

최적 탄도와 거리, 극도로 얇고 균일한 코팅

완전히 달라졌다. 골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 TP5와 TP5x 5피스 투어 골프볼을 선보였다.

핵심은 새롭게 개발한 마이크로코팅 기술이다. 골프볼 코팅 방식을 근본적으로 개선해, 설계된 성능을 샷마다, 그리고 볼마다 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다. 디지털 프로토타이핑 기술을 기반으로 구조 전반을 재설계하며 한 단계 진화했다. 10만 가지 이상의 TP5·TP5x 설계 조합을 분석해 비거리, 스핀, 일관성을 최적화한 5피스 구조를 완성했다.

테일러메이드는 지난 5년간 골프볼 연구개발에 대규모 투자를 이어왔다. 기존에는 측정이 어려웠던 영역까지 분석할 수 있는 세계 최고 수준의 테스트 환경과 초정밀 측정 장비를 구축했다.

TP5와 TP5x 개발 과정에서 R&D 팀은 기존 최종 코팅 공정에서 발생하는 미세한 문제를 발견했다. 골프볼 표면의 딤플 구조 특성상, 코팅 과정에서 페인트가 딤플 하단에 고일 수 있다는 점이다.

이를 해결하기 위해 마이크로코팅 기술을 적용했다. 페인트 도포량을 정밀하게 제어해 모든 딤플에서 균일한 코팅 품질을 유지하도록 설계했다. 그 결과, 최적화된 탄도와 일정한 비거리, 좌우 편차 감소를 구현했으며, 바람이 있는 환경에서도 안정적인 볼 궤적을 제공한다.

TP5는 5피스 투어 볼 가운데 가장 부드러운 타구감을 유지하면서도 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 로리 매킬로이와 콜린 모리카와는 이미 새로운 TP5로 전환해 투어에서 사용하고 있다.

TP5에는 투어 볼 중 가장 큰 코어를 적용했다. 임팩트 순간 클럽 페이스와의 접촉 시간을 줄이고, 에너지 전달 효율을 높여 풀스윙 시 더욱 빠른 볼 스피드를 만들어낸다.

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TP5x는 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 그린 주변에서는 초박형 캐스트 우레탄 커버를 적용해 충분한 웨지 스핀을 제공한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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