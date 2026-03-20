보이스캐디 T13 PRO, 골프 동행의 미학

골퍼와 동반자 데이터 연결 '플레이 투게더'

실시간 스코어, 비거리, 위치 데이터 공유

필드 위 정보의 단절을 기술로 허물었다. 국내 거리측정기 시장을 선도하는 보이스캐디가 T13 PRO를 선보였다. 단순히 더 정확한 수치를 제공하는 데 그치지 않고, 골퍼와 동반자를 데이터로 연결했다는 점이 핵심이다.

라운드의 질을 바꾸는 '플레이 투게더(Play Together)' 기능이 적용됐다. 동반자와 실시간 스코어를 공유하는 것은 물론, 각자의 비거리와 위치 데이터까지 확인할 수 있다. 자칫 느슨해지기 쉬운 라운드 중반에도 자연스럽게 긴장감을 유지하게 만든다.

동반자의 굿샷에 자극을 받고, 서로의 스코어를 의식하며 경쟁하는 과정이 이어진다. 마치 프로 대회의 리더보드를 보며 플레이하는 듯한 몰입감을 제공한다.

T13 PRO의 진가는 라운드 이후에도 이어진다. 많은 골퍼가 플레이를 복기하려 하지만, 기억의 한계로 인해 막연한 아쉬움만 남기기 쉽다. T13 PRO의 자동 라운드 요약 기능은 이러한 불확실성을 줄여준다. 퍼팅 수, 평균 비거리, 실수 유형 등을 정밀한 데이터 리포트로 제공해 자신의 플레이를 객관적으로 파악할 수 있게 돕는다. 현장에서 즉시 확인하는 데이터 기반 복기는 단순한 기록을 넘어, 다음 라운드를 설계하는 강력한 셀프 코칭 도구로 이어진다.

T13 PRO가 지향하는 방향은 분명하다. 필드 위에서 발생하는 다양한 변수를 데이터로 관리하고, 골퍼가 오롯이 플레이의 즐거움에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이다. 손목 위에서 가장 영리하고 든든한 조력자로서 역할을 수행한다. 플레이 투게더와 함께하는 라운드는 단순한 스포츠를 넘어, 데이터와 유대가 결합된 새로운 경험을 제시한다.

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보이스캐디는 독자적인 V-알고리즘을 통해 고저 차를 반영한 보정 거리를 제공한다. 10년 이상 축적한 60억건 이상의 비거리 데이터와 투어 프로 통계 데이터를 기반으로 정확도를 높였다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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