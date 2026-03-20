한국미즈노 MX 포지드, 편안한 아이언

안정적인 어드레스, 부드러운 타구감

관용성, 맑은 타구음, 불필요한 진동 최소화

편안함이 먼저 느껴진다. 한국미즈노가 2026년 출시한 MX 포지드 아이언이다.

미즈노 MX 시리즈의 차세대 모델로, 정통 연철 단조의 완성도를 보여주는 라인이다. 미즈노 고유의 단조 기술과 소재에 대한 확고한 철학을 바탕으로 제작됐다. 안정적인 어드레스와 부담 없는 난이도, 그리고 특유의 부드러운 타구감을 균형 있게 구현했다.

전작 대비 헤드 사이즈를 보다 안정적으로 다듬었다. 한국 골퍼들이 선호하는 헤드 형태와 잔디 대응력을 한층 강화한 점도 특징이다. 여기에 미즈노의 세계 특허 단조 기술인 그레인 플로우 포지드 HD 공법을 적용했다. 원형봉 소재를 페이스부터 넥까지 일체로 성형해, 타구감의 핵심인 금속 단류선을 헤드 내부에서 끊김 없이 이어준다.

소재에는 엄선된 고품질 연철 S25CM(1025E)을 사용했다. 인과 유황 등 타구감을 저해하는 불순물 함량을 일본공업규격(JIS) 대비 약 50% 수준으로 낮췄다. 이를 통해 타구감과 관용성을 높이고, 불필요한 진동을 줄이며, 특유의 맑은 타구음을 구현했다.

헤드 설계에는 투어 프로들의 피드백을 적극 반영했다. 번호별 최적의 헤드 밸런스를 구현한 플로우 셰이프(Flow Shape)를 적용했다. 롱·미들 아이언(#4~8)은 볼 콘택트와 로테이션이 보다 쉽게 이뤄지도록 헤드 길이를 미세하게 조정했다. 쇼트 아이언(#9~PW)은 로테이션이 과도해지지 않도록 토우 측 볼륨을 세밀하게 다듬었다.

깊게 가공한 언더컷 캐비티 구조로 확보한 잉여 중량은 캐비티 주변과 토우 측에 전략적으로 배치했다. 헤드 길이를 줄이면서도 스위트 에어리어를 더 넓힌 비결이다. 미스 히트 상황에서도 안정적인 비거리와 타구감을 유지하도록 설계했다.

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전용 웨지(GW, SW)에는 풀 그루브와 하이드로플로 마이크로 그루브를 적용했다. 페이스 전면에 스코어라인 기능을 구현해 안정감을 높였다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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