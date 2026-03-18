경찰이 방탄소년단(BTS)의 광화문 광장 공연일에 드론의 무허가 비행도 관리한다.

경찰은 BTS의 광화문 공연을 사흘 앞둔 18일 광화문 광장을 찾아 무대 건설 상황을 살피고 '안티 드론 차량 운용'을 비롯한 안전 관리 대책을 점검했다.

박정보 서울경찰청장(왼쪽)이 18일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 이철의 종로경찰서장으로부터 방탄소년단(BTS) 컴백 무대와 관련해 보고를 받고 있다. 2026.3.18 [공동취재] 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰은 현장 채증용 드론 3대 등을 제외한 미허가 드론이 무단으로 비행할 경우 '재밍건'을 쏴 전파를 교란할 방침이다.

보고받은 박정보 서울경찰청장은 노정환 인천경찰특공대장에게 "불법 드론을 추락시킬 때도 인파가 있는 곳에 떨어지지 않도록 대비하라"고 주문했다.

최대 8.6ｍ 높이에서 인파 밀집 구역을 조망할 수 있는 고공 관측 차량도 등장한다. 최대 30배율로 확대할 수 있는 카메라도 탑재됐다.

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김지운 서울청 기동장비계장은 "100ｍ 거리에 있는 사물을 3∼4ｍ 앞에 있는 것처럼 볼 수 있다"며 "인파가 밀집해 위험한 구역이 없는지 면밀히 살필 예정"이라고 설명했다.

박 청장은 "시민들이 안심하고 공연을 즐길 수 있도록 경찰도 끝까지 최선을 다하겠다"며 "시민들도 안전을 위해 경찰과 안전요원의 안내에 적극 협조해주시기를 부탁드린다"고 전했다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 2026.3.16 조용준 기자 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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