관내 주유소 가격·재고·가격표시 적정성 집중 점검

이권재 시장, 현장 방문…정유 3사 운영 상황 점검

경기 오산시(시장 이권재)가 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 변동 가능성에 대응해 관내 주유소 점검과 현장 소통 강화에 나섰다.

오산시청 전경. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 원유 공급 불안이 민생경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 관내 주유소 33개소를 대상으로 가격·재고 등을 중심으로 한 점검을 실시한다.

이에 따라 17일 이권재 시장은 관내 정유 3사 주유소(HD현대오일뱅크, S-OIL, GS칼텍스)를 직접 방문해 운영 상황을 점검하고, 현장에서 업계 관계자들의 애로사항을 청취했다. 현장에서는 연료공급 여건과 가격 변동 대응 상황 등을 중심으로 의견을 공유했다.

오산시는 같은 날부터 기후환경정책과 에너지관리팀을 중심으로 점검반을 구성해 본격적인 현장 점검에 착수했다.

시는 이달 31일까지 관내 주유소를 대상으로 ▲판매가격 게시 현황 ▲유류 재고 보유량 ▲공급가격 변동 내역 ▲최고가격 준수 여부 ▲가격표시 적정성 등을 중점 점검한다.

이어 다음달 17일까지 액화석유가스사업장을 대상으로 ▲가스시설 안전관리 상태 ▲화재 및 가스 사고 예방 조치 여부 등을 중심으로 점검할 계획이다.

시는 이번 점검을 통해 연료공급 안정성과 시설 안전관리 실태를 동시에 확인하고, 현장에서 확인된 사항은 즉시 보완 조치해 시민 불안을 최소화할 방침이다.

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이권재 오산시장은 "중동 지역 정세 변화로 국제 유가의 변동성이 커지는 상황에서 시민들이 체감하는 불안을 줄이는 것이 중요하다"며 "현장 점검과 업계 협력을 통해 안정적인 유류 공급과 안전한 주유 환경이 유지될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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