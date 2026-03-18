경기도가 공공개발로 발생한 이익을 도민에게 환원하는 '경기 생활쏙(SOC) 환원 사업'의 첫 대상지로 파주시, 연천군, 양평군, 가평군 등 4개 시군을 선정했다.

경기도는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 시장·군수, 도의원, 지역 주민 등 150여명이 참석한 가운데 '제1호 경기 생활쏙(SOC) 환원 사업 대상지 발표식'을 가졌다.

경기 생활쏙(SOC) 환원 사업은 공공 개발사업으로 발생한 개발이익의 일부를 환수해 조성한 도민 환원 기금을 활용해 도민 생활과 밀접한 체육·문화·복지교통 등 생활SOC 확충을 지원하는 사업이다.

경기도는 2021년부터 2025년까지 총 1505억원 규모의 도민 환원 기금을 조성해 생활 인프라 확충에 활용하고 있다.

특히 이번 사업은 상수원 보호구역, 군사시설 보호구역, 특별대책지역, 수변구역 등 각종 규제가 중첩되고 재정 여건이 열악해 지역 발전에 제약받아온 지역을 중심으로 추진된다는 점에서 의미가 크다.

선정된 4개 시군에는 4년간 설계비와 공사비를 포함해 시군별 160억 원씩, 총 640억원 규모의 도비가 지원된다.

경기도는 올해 사업 초기 단계인 설계 및 감리 추진을 위해 각 시군에 10억 원씩 우선 지원할 계획이다. 사업은 지역별 특성과 수요를 반영한 생활SOC 복합시설 조성 방식으로 추진된다.

김동연 경기도지사가 18일 제1호 경기 생활쏙(SOC) 환원사업 대상지를 발표하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시 연풍리 일원 '리트릿 스테이션' 사업은 과거 성매매 집결지였던 공간을 공동체 교류를 위한 치유·소통의 열린 공간으로 전환한다. 1만462㎡ 부지에 지하1층~지상3층 시설을 건립해 다문화 요리 클래스, 부모교육 프로그램, 공유오피스 등을 운영하게 된다.

연천군 전곡리 일원 '함께 성장 복합센터' 사업은 1828㎡ 부지에 지하1층~지상4층 규모로 장애인과 비장애인, 전 세대가 함께 이용할 수 있는 교육·복지·문화 통합 거점을 마련하고 지역 공동체 활성화에 목적을 두고 있다.

양평군 용담리 일원 '양평 서부 어울림센터' 사업은 2452㎡ 부지에 지상1~4층으로 노인복지관, 공공 실내 파크골프장, 다함께돌봄센터 등 고령자 복지와 아동 돌봄 기능이 결합한 세대 통합형 생활SOC 시설을 구축한다.

가평군 연하리 일원 '모두이음터' 사업은 8581㎡ 부지에 지하1층~지상4층 규모로 다목적 체육관, 스터디카페, 장난감도서관 등 교육·문화·체육 기능이 결합한 복합 커뮤니티 공간을 구축하고 세대 간 교류 활성화와 주민 삶의 질 향상에 초점을 맞추고 있다.

김동연 경기도지사는 "6대1이라는 어려운 경쟁률을 뚫고 선정된 4개 시군에 축하의 큰 박수를 보낸다"며 "경기도에서 이뤄지는 공공개발 이익금을 쌓았다가 조금 힘든 지역, 특별한 배려가 필요한 지역에 추가 지원할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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또 "경기도가 하나의 가족과 같이 다른 지역의 발전을 위해 힘을 쓰는, 경기도 내의 지역 균형발전 취지에 많은 호응을 해주시고 관심 가져주셔서 감사하다"며 "대한민국 최초인 이 모델처럼 경기도가 대한민국에 새로운 표준을 만드는 일을 계속해서 해나가겠다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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