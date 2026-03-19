ETF 시장 급성장…증시 자금 유입의 새로운 축

국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 빠르게 확대되며 증시의 주요 투자 수단으로 자리 잡고 있다. 순자산 규모가 단기간에 크게 증가하며 시장 규모가 400조원에 근접했고, 퇴직연금 자금까지 유입되면서 ETF를 통한 투자 열기가 한층 높아지고 있다는 평가가 나온다.

최근에는 해외 지수를 추종하는 상품 중심에서 벗어나 국내 주식형 ETF로 자금 흐름이 이동하는 모습도 나타난다. 다만 거래 규모 확대와 함께 단기 매매 증가, 일부 종목의 변동성 확대 가능성 등 시장 구조 변화에 대한 경계 필요성도 제기되고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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