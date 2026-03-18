AI 신약개발 시대… 바이오테크 산업의 기회와 전략



석차옥 서울대 교수 강연, 기업인 등 160여명 참석

부산상공회의소(회장 양재생)는 18일 오전 7시, 부산롯데호텔에서 'AI 신약개발 시대, 바이오테크 산업의 기회와 전략'이라는 주제로 제280차 부산경제포럼을 개최했다.

제280차 부산경제포럼. 부산상공회의소 제공 AD 원본보기 아이콘

오늘 포럼에는 부산상공회의소 양재생 회장과 강동석, 이수태, 문창섭, 장호익, 박사익, 이오선 부회장과 김영득, 권기재 감사가 참석했고, 이 외에도 강성팔 부산지방국세청장, 민필규 KBS부산총국장, 장순흥 부산외국어대학교 총장 등 관계기관장과 지역기업인 160여명이 참석해 높은 관심을 보여줬다.

오늘 강연은 서울대학교 화학부 교수이자 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 과학인재분과장인 석차옥 교수가 맡았다.

강연에서 석차옥 교수는 "AI가 단백질 구조를 정밀하게 예측하면서 질병의 원인을 분자 수준에서 보다 정확히 이해하고, 이에 맞는 치료 단백질 설계가 가능해졌다"면서, "이러한 기술의 발전은 신약개발 과정에서의 시행착오를 줄여 성공률을 높이고, 개발 기간과 비용을 획기적으로 단축할 수 있을 것"이라고 말하며, 이어 평균 10∼15년에 달하는 개발 기간과 수십억달러의 비용이 소요되던 신약개발이 AI 기반 분석과 예측 기술을 통해 혁신적인 변화를 맞고 있다고 강조했다

강연 이후 부산상공회의소 양재생 회장은 석차옥 교수에게 감사장을 전달하며, AI 기반 신약개발 분야에 대한 통찰력 있는 강연에 깊은 감사의 뜻을 전했다.

부산상공회의소 양재생 회장은 "그동안 신약개발을 비롯한 바이오테크 산업은 막대한 비용과 높은 기술 장벽으로 인해 수도권 대기업 중심의 고비용 정밀기술 분야로 인식돼 왔다"면서 "AI 기술의 발전으로 이러한 격차가 점차 완화되고 있으며, 부산은 스타트업 생태계가 활발히 조성된 만큼 AI 기반 바이오테크 분야에서도 지역 기업들이 새로운 기회를 충분히 창출할 수 있을 것'이라고 전했다.

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포럼에 참석한 다옴금속 조주흥 대표는 "오늘 강연을 통해 AI 기반 신약개발을 비롯한 바이오산업의 전반적인 흐름을 이해할 수 있어 매우 유익한 시간이었다"며 "미래 산업으로서 바이오테크 분야의 성장 가능성을 고민해보는 계기가 됐고, 향후 기업 경영에도 많은 도움이 될 것 같다"는 소감을 전했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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