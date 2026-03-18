인기밴드와 재즈·국악·EDM 등 공연

먹거리·공예·체험 등 로컬 문화마켓 운영

인천 개항장의 역사와 음악이 결합한 도시형 문화축제가 열린다.

인천시는 오는 28~29일 중구 상상플랫폼 일대에서 '2026 인천개항장 페스타'를 개최한다. 개항장의 근대 건축과 음악 공연, 로컬 브랜드 콘텐츠를 결합한 복합 문화행사로 시민과 관광객이 함께 즐기는 체류형 도시 축제로 마련된다.

먼저 음악 공연인 '1901 라이브로드 페스타'가 이틀간 오후 6시부터 상상플랫폼 메인 무대에서 펼쳐진다. 국카스텐, 크라잉넛, QWER 등 인기 밴드를 비롯해 재즈와 록, 국악, EDM 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여해 개항장의 밤을 음악으로 채울 예정이다.

지난해 열린 '1901 라이브로드 페스타'. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

또 행사 기간 상상플랫폼에서는 로컬 브랜드 약 40개 팀이 참여하는 '제물포웨이브마켓'이 운영된다. 지역 먹거리, 공예, 체험 콘텐츠가 결합한 로컬 문화마켓으로 방문객들이 개항장만의 문화와 라이프스타일을 경험할 수 있는 공간으로 꾸며진다. 특히 누들 전시 등 지역 테마를 활용한 체험형 팝업 전시도 함께 운영해 관광객이 개항장의 역사와 지역 문화를 다양한 방식으로 즐기도록 할 계획이다.

이번 페스타는 본행사 이전부터 다양한 프로그램이 이어지는 '개항장 문화주간' 형태로 운영된다. 24일부터 시작되는 문화주간에는 개항장 일대 라이브클럽과 문화공간을 중심으로 여러 장르의 라이브 공연이 진행돼 축제 분위기를 미리 경험할 수 있다.

시는 축제기간 동안 스탬프투어 등 다양한 참여형 프로그램을 운영해 개항장 일대 지역 상권 활성화에도 힘쓴다.

인천 개항장은 1883년 개항 이후 서양 문화와 상업, 음악이 유입되며 근대 문화교류의 중심지로 자리 잡은 공간이다. 특히 제물포구락부는 당시 외국인들이 모이던 사교 공간으로 서양 음악 공연이 열리던 장소로 알려져 있다.

시는 이러한 역사적 공간을 현대 문화 콘텐츠와 결합해 개항장의 매력을 새롭게 알리고, 개항장 일대를 음악이 흐르는 문화공간으로 발전시켜 도시 전체를 무대로 한 문화축제로 만들어갈 계획이다.

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인천시 관계자는 "개항장 페스타를 통해 시민과 관광객들은 인천 원도심의 역사와 문화를 새롭게 경험하게 될 것"이라며 "인천을 대표하는 문화 관광 축제로 육성하겠다"고 말했다.

인천개항장 페스타 기간 상플랫폼에서는 로컬 브랜드들이 대거 참여하는 '제물포웨이브 마켓'이 운영된다. 사진은 지난해 행사 모습. 인천시 제공 원본보기 아이콘

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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