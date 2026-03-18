경기도가 19일 광명시를 시작으로 오는 9월까지 재개발·재건축 조합 등을 대상으로 현장 맞춤형 교육 프로그램 '2026 찾아가는 정비학교'를 운영한다.

정비사업은 절차가 복잡하고 이해관계가 다양해 조합원 간 정보 부족이나 오해로 갈등과 분쟁이 발생하는 사례가 많다.

찾아가는 정비학교는 이런 갈등과 분쟁을 예방하기 위한 것으로 경기도는 정비사업 제도에 대한 이해도를 높이고 원활한 사업 추진을 지원하기 위해 2023년부터 교육을 진행하고 있다.

경기도는 올해 총 20회 교육을 진행할 예정이다. 이후 하반기 추가 교육 수요 등을 반영해 총 30회로 늘리는 방안도 검토 중이다.

세부 교육 분야는 ▲정비사업 절차 및 제도 이해, 조합 운영 등 ▲공사비 분쟁, 계약 관련 법률 사항 등 ▲추정 분담금 및 감정평가 등 ▲정비사업 회계 처리 등이다.

경기도는 특히 올해 강사진을 확충하고 강사 만족도 평가를 실시하는 등 교육 만족도 향상을 추진한다. 또 '경기도 정비사업 온누리시스템'을 통한 교육 신청 온라인 접수를 새롭게 도입한다.

경기도의 '재개발 재건축 단계별 맞춤교육'을 진행할 찾아가는 정비학교 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

교육 신청은 각 교육 일정의 1개월 전부터 온누리시스템을 통해 가능하며, 추진위원회 및 조합원뿐만 아니라 정비사업에 관심 있는 도민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다.

김성범 경기도 노후신도시정비과장은 "정비사업은 조합원 간 정확한 정보 공유와 제도 이해가 무엇보다 중요하다"며 "찾아가는 정비학교를 통해 정비사업 절차와 제도에 대한 이해도를 높이고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등과 분쟁을 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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경기도는 2023년 18회, 2024년 20회, 2025년 25회 등 교육을 매년 확대하고 있으며 조합원들의 높은 관심과 적극적인 참여 속에 교육 만족도 역시 높게 나타났다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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