논산 딸기축제 26일 개막…전국 발길 쏠린다

시민가족공원…엑스포 전초전·미식·방산체험 등

봄의 시작을 알리는 3월, 전국의 시선이 다시 충남 논산으로 향한다. 대한민국 대표 봄 축제로 자리 잡은 논산딸기축제가 오는 26일부터 29일까지 나흘간 열리며, 딸기를 중심으로 산업·관광·체험을 결합한 대형 콘텐츠로 확장된다.

제28회 논산딸기축제는 충남 논산시 시민가족공원 일원에서 개최된다.

논산딸기는 품질과 맛, 색감에서 전국 최고 수준을 인정받으며 축제도 문화관광축제 지정과 로컬100 선정 등을 통해 경쟁력을 입증해왔다.

올해 축제는 2027논산세계딸기산업엑스포를 앞두고 열리는 만큼 의미가 크다. 행사장에는 스마트팜 기술을 소개하는 주제관과 엑스포 홍보 콘텐츠가 마련돼 관람객들이 미래 딸기 산업을 미리 체험할 수 있도록 했다.

또 글로벌 퍼레이드와 국제 예술 프로젝트도 확대돼 국제행사 수준의 콘텐츠를 갖췄다.

아울러 미식 콘텐츠도 강화됐다. 방문객들은 딸기 수확 체험과 함께 딸기를 활용한 다양한 음식과 디저트를 즐길 수 있다.

이밖에도 방위산업 체험 프로그램도 축제의 주요 축이다.

육군항공 헬기 탑승 체험은 사전 예약 단계부터 전국적인 관심을 모았고, 항공 장비 전시와 방산 기업 소개 프로그램이 함께 운영된다. 논산의 '국방 도시' 이미지를 축제와 결합한 구성이다.

가족 단위 방문객을 위한 체험형 콘텐츠도 대폭 확대됐다. 자연놀이, 열차투어, 어린이 공연, 드론 축구대회 등 참여형 프로그램이 행사 전반에 배치됐다. 축제장은 구역별 번호 체계로 재정비돼 동선이 개선됐고, 주차와 안내 시스템도 보완됐다.

시는 축제 전후와 기간 중 463개 항목의 안전성 검사를 실시하고, 판매장 공모와 가격 기준 적용을 통해 품질과 신뢰도를 동시에 확보할 방침이다.

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시는 이번 축제를 통해 딸기의 산업적 가치와 도시 브랜드를 동시에 부각시키겠다는 전략이다. 단순한 지역 특산물 축제를 넘어 글로벌 산업 축제로의 확장 가능성을 시험하는 무대가 될 전망이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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