공정거래위원회가 커피 등 음료 가격을 인상하는 과정에서 불공정 행위가 있었다는 의혹을 받는 동서식품에 대한 조사에 나섰다.

동서식품의 대표 제품인 맥심. 동서식품. AD 원본보기 아이콘

17일 관련 업계에 따르면 공정위는 서울 마포구 동서식품 본사에 조사관을 보내 커피 제품 가격 인상 및 유통 과정과 관련한 자료 확보에 나섰다. 이번 조사는 동서식품이 커피믹스 등 주요 제품 가격을 결정하는 과정에서 시장 지배적 지위를 남용하거나 불공정한 행위가 있었는지를 들여다보기 위한 것으로 알려졌다.

동서식품은 국내 커피믹스 시장에서 80% 이상의 압도적인 점유율을 기록하고 있는 독보적 1위 사업자다. 동서식품은 지난 2024년 연말과 지난해 5월, 맥심과 카누 등 주요 커피 제품의 출고 가격을 잇따라 올린 바 있다.

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공정위는 이 과정에서 원가 상승 요인 대비 인상 폭이 과도했는지, 혹은 유통 과정에서 부당한 압력이 있었는지 등을 면밀히 살필 것으로 보인다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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