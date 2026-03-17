맞춤형 신규 투어 출시

글로벌 OTA 기획전·김해공항 환대 행사 등

한국관광공사가 외국인 관광객을 겨냥한 '봄꽃여행은 경남' 캠페인에 나선다.

경남 봄꽃관광 캠페인 이미지. 사진 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

관광공사는 경상남도, 경남관광재단과 함께 오는 6월까지 외국인 관광객 대상 '봄꽃여행은 경남' 캠페인을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 벚꽃, 철쭉, 수국 등 경남 전역의 봄꽃 자원을 글로벌 관광 콘텐츠로 육성하기 위해 마련됐다.

공사는 외국인의 경남 이동 편의를 높이기 위해 지역여행사와 함께 서울·부산 주요 거점에서 출발하는 봄꽃 축제 투어 상품을 개발했다. 주요 상품은 진해 군악의장페스티벌 및 군항제, 합천·산청 황매산 철쭉제, 고성 만화방초 수국축제 등이다. 이와 함께 글로벌 온라인여행사(OTA)인 KKday, 클룩과 연계한 기획전을 통해 외래객 유치에 나설 계획이다.

글로벌 홍보 마케팅도 병행한다. 공사는 라인페이 대만 플랫폼을 통해 경남의 대표 봄꽃 여행지를 알리고, 3월 말에는 중국 등 해외 언론매체와 인플루언서를 초청해 경남 관광의 매력을 소개할 예정이다.

오프라인 환대 행사도 마련했다. 공사는 3월 26일부터 4월 6일까지 김해국제공항 입국장에 경남 봄꽃 포토존을 운영한다. 경남 숙박시설과 관광지를 예약한 외국인 방문객에게는 지역 특산물이 담긴 웰컴 키트를 선착순으로 제공할 예정이다.

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이동욱 관광공사 부산울산경남지사장은 "이번 캠페인은 한국의 벚꽃 여행상품을 봄꽃 전체로 확장해 외국인 관광객에게 소개하는 좋은 계기"라며 "오는 6월까지 매화, 벚꽃, 철쭉, 수국 등 경남이 품은 다채로운 봄의 매력을 알려 지역관광에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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