하이브리드 인프라 구축으로 데이터·진료 통합

의무기록·영상판독·CDSS까지 AI 적용 확대

고려대의료원은 최근 HIMSS(미국보건의료정보관리시스템협회)에 참석해 마이크로소프트, 아마존웹서비스, 오라클, 구글 등과 의료 AI와 데이터 플랫폼 협력 방안을 논의했다고 17일 밝혔다. 윤을식 의무부총장을 비롯한 주요 보직자와 의료진이 참여해 공동 연구와 디지털 병원 구축 방향을 협의했다.

HIMSS 2026에서 오라클 관계자와 새로운 에이전틱 AI에 대한 얘기를 나누고 있는 고려대 윤을식 의무부총장(왼쪽부터 첫번째), 손호성 의무기획처장(왼쪽부터 두번째), 박홍석 의료원 의학지능정보본부장(왼쪽부터 세번째). 고려대의료원 AD 원본보기 아이콘

핵심은 '하이브리드 AI 인프라'다. 중앙 데이터센터와 각 병원 시스템을 연결해 데이터를 학습하고 이를 진료 현장에 즉시 적용하는 구조다. 정릉 메디사이언스파크 데이터센터에는 GPU 기반 중앙 AI 허브를 구축해 대규모 의료 데이터를 처리한다. 산하 안암·구로·안산병원에는 NPU 기반 시스템을 배치해 환자 데이터 분석과 실시간 업무를 병원 내부에서 수행하도록 했다. 외부 클라우드를 거치지 않아 보안성과 속도를 동시에 확보했다는 설명이다.

AI 모델 운영 방식도 자체적으로 설계했다. 의료 현장에서 생성된 데이터와 의료진 피드백을 중앙 서버로 모아 재학습한 뒤 다시 병원에 배포하는 'LLMOps' 체계를 구축했다. 병원 환경에 맞춘 AI 모델을 지속적으로 고도화하는 구조다.

이 인프라를 기반으로 다양한 AI 서비스도 도입하고 있다. 의무기록 요약 시스템은 방대한 진료 데이터를 자동 정리해 의료진의 판단 속도를 높인다. AI 챗봇은 병원 규정과 임상 지침을 기반으로 정보를 제공해 행정 부담을 줄인다. 임상결정지원시스템은 진료 판단을 보조하고, 영상 판독 AI는 CT와 MRI 분석을 통해 판독 효율을 높이는 데 활용된다.

음성 기반 전자의무기록과 진료 요약 서비스도 확대할 계획이다. 의사와 환자 간 대화를 자동 기록하고 과거 진료 이력을 정리해 진료 준비 시간을 줄이는 방식이다.

고려대의료원은 이번 협력이 글로벌 헬스케어 생태계와의 연계를 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다. AI와 데이터 기술을 병원 운영 전반에 적용해 진료와 연구, 경영 효율을 동시에 높이겠다는 구상이다.

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윤 의무부총장은 "AI는 진료와 연구뿐 아니라 병원 운영 전반의 핵심 인프라가 될 것"이라며 "글로벌 협력을 기반으로 디지털 병원 모델을 구축해 의료 혁신을 선도하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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