노희영 히노컨설팅펌 대표 강연. 전남 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

장성군은 장성아카데미에 노희영 히노컨설팅펌 대표 강연을 마련한다고 17일 밝혔다.

노희영 대표는 파슨스 디자인스쿨 금속공예과를 졸업하고 오리온㈜ 부사장, 씨제이(CJ)그룹 브랜드·커뮤니케이션 총괄 브랜드전략 고문 등을 역임한 '브랜드 전문가'다. 올리브영, 비비고, 마켓오 등 인기 있는 브랜드 개발을 주도하며 유명세를 얻었다.

다수의 방송 출연과 함께, 책 '노희영의 브랜딩 법칙'을 출간하는 등 성공적인 브랜드를 만드는 비결을 많은 사람들과 나누기 위해 활발하게 활동하고 있다.

오는 19일 강연에서 노 대표는 청중들이 브랜드가 지닌 힘과 가치를 이해할 수 있도록 돕고, 문화·관광·특산품 등 다양한 지역 자원을 활용해 도시 브랜드 경쟁력을 높일 수 있는 방안을 제시할 예정이다.

세계 최장기간 운영 기록을 이어가고 있는 장성아카데미는 매월 첫째, 셋째 주 목요일 오후 4시 장성문화예술회관 소공연장에서 열린다. 장성군 유튜브 채널을 이용한 실시간 청강도 지원한다.

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한편, 다음 달 2일 장성아카데미에선 과학 커뮤니케이터 '엑소'가 '세상을 바꿀 최신 과학기술'을 주제로 강연에 나설 예정이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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