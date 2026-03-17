19일 가평읍 행정복지센터서

현장면접·컨설팅 지원

경기 가평군은 19일 오후 2시부터 4시까지 가평읍 행정복지센터 대회의실에서 '2026년 상반기 1차 중규모 채용박람회'를 개최한다고 밝혔다.

가평군 ‘중규모 채용박람회’ 개최 안내문. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 채용박람회에는 관내 64개 기업이 참여해 다양한 채용 정보를 제공한다. 이 가운데 녹선 등 14개 기업은 사전 매칭을 통해 1대1 현장면접을 진행한다. 경주생약주식회사 등 50개 기업은 비대면 방식으로 참여해 행사 이후 기업의 채용 조건에 맞는 인재를 선별하고 맞춤형 취업 연계를 이어갈 예정이다.

행사장에서는 채용 정보 제공과 함께 △맞춤형 취업 상담 △이력서·자기소개서 컨설팅 △최신 채용 동향 안내 등을 통해 구직자들의 취업 준비를 돕는다. 또 고용노동부 춘천고용센터의 '일자리수요데이-취업해봄' 프로그램과 연계해 구직자와 기업 간 네트워킹 기회를 확대하고 현장 채용으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

가평군은 19일 가평읍 행사에 이어 4월 2일에는 청평면 행정복지센터에서도 채용박람회를 열어 더 많은 군민에게 취업 기회를 제공할 예정이다.

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가평군 관계자는 "이번 박람회가 구직자에게는 새로운 출발의 계기가 되고 기업에는 적합한 인재를 만나는 기회가 되길 기대한다"며 "취업을 준비하는 군민과 인재를 찾는 기업의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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